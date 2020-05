Reese Witherspoon protagonizará y producirá dos comedias románticas en Netflix

La actriz Reese Witherspoon está muy feliz con el nuevo contrato que acaba de firmar con Netflix en el que se ha comprometido a protagonizar y producir dos comedias románticas tituladas 'Your place or mine' y 'The Cactus'.

La protagonista de 'Big Little Lies' de HBO, parece que cambia de bando. Ha asegurado en declaraciones a 'Deadline', que llevaba tiempo pensando en hacer algo con Netflix y parece que ya han llegado a un acuerdo.

En esta misma entrevista Reese Witherspoon ha contado que ella protagonizará la dos comedias románticas en las que los papeles de las mujeres serán "fuertes, inteligentes y con las ideas claras".

La actriz de 44 años ha dado más detalles de estas dos nuevas comedias románticas que entrarán a formar parte del catálogo de Netflix. 'Your Place or mine' estará dirigida por la guionista de 'El diablo se viste de Prada' Aline Brosh Makena. Esta película tratará de dos mejores amigas que viven lejos, cuyas vidas se verán entrelazadas por decisiones muy importantes. Un proyecto en el que Reese Witherspoon está trabajando con la productora de Jason Bateman y Michael Costigan.

Por otro lado, 'The Cactus' está basado en el best seller de Sarah Haywood en el que habla de una mujer de 45 años que tiene que explorar una nueva situación en su vida tras quedarse embarazada.

Reese Witherspoon está encantada con estos dos nuevos proyectos. Y se unen ya a los que ha producido recientemente para diferentes canales y plataformas como son 'Big Little Lies', para HBO; 'The morning show', en Apple TV y 'Little Fires Everywhere', en Hulu. Con las que está consiguiendo una gran aceptación tanto por parte del público como de la crítica.

La actriz está ilusionada con estas dos comedias románticas, aunque desconoce cuando se podrán poner en marcha ya que ahora mismo en Hollywood todo está parado por culpa del coronavirus Covid-19.