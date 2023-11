La preciosa sorpresa de Laura Escanes a su hija Roma

Las reacciones de sus seguidores no han tardado en llegar. Una de las primeras en comentar la noticia fue Blanca Suárez, que estuvo hace unos días en el podcast 'Entre el cielo y las nubes'. "¡Ha ocurrido!", comentaba Blanca. "Lloro", escribía Laura Matamoros, que también ha demostrado ser siempre una apasionada de los perros. "Me muero de amor", decía Andy Mcdougall, el ex de Pelayo Díaz, o "Romi y Rock", escribía Marta Díaz, también amiga de la influencer.