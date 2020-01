Las parejas de famosos que han roto en el 2019

En nuestro particular repaso por recordar qué ha ocurrido en la vida de los famosos en los últimos 12 meses no todo podían ser alegrías. De la misma forma que nos hemos alegrado mucho al conocer a los bebés que han venido al mundo este año además de los que van a nacer en el 2020, no hemos podido entristecernos un poco al enumerar todas aquellas parejas que parecían felices y han terminado por romper.

Y es que el 2019 ha venido muy cargado de rupturas. Desde el sonado divorcio de Miley Cyrus y Liam Hemsworth hasta la nada amistosa ruptura de Irina Shayk y Bradley Cooper (con rumores incluidos que apuntaban a Lady Gaga), pasando por la de Kylie Jenner y Travis Scott, así como Jaime Foxx y Katie Holmes.

Algunas incluso, como la de Gigi Hadid y Zayn Malyk, han protagonizado en el mismo año casi tantas noticias por su ruptura como su posterior reconciliación.

Las que nos pillan más cerca

En nuestro país también ha habido famosos que, después de años de relación, han decidido dar un giro a sus vidas. El caso más sonado es el de Blanca Suárez y Mario Casas. Ninguno de los dos confirmó nunca que tuvieran una relación sentimental, aunque sí se les pudo ver juntos en diferentes fiestas, viajes y compromisos profesionales, hasta que hace unas semanas las alarmas saltaron cuando dejaron de seguirse en Instagram.

Misma táctica que parecen haber utilizado Jaime Lorente y María Pedraza. Dos de los integrantes de la serie de televisión de Netflix 'La casa de papel', probaron suerte como pareja dentro y fuera de la pantalla. aunque parece que esta última no funcionó demasiado porque lo suyo también pasó a la historia.

