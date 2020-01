Kim Kardashian continua con el tour de su mansión de Hidden Hills

La familia West-Kardashian continúa mostrando las excentricidades de su mansión de Hidden Hills, situada cerca de Calabas (California). Tras contar a las cámaras de Vogue U.S.A que su casa es como un "monasterio minimalista", los West-Kardashian están descubriendo al mundo entero sus rincones más secretos.

My IG stories has a more in depth tour 🌽🍏🦞🍒🍋🥑🥦🧀🧇🍣🥥 pic.twitter.com/VvYWou01QS