Demi Lovato, comprometida cinco meses después de empezar a salir con Max Ehrich

Demi Lovato está muy feliz y ha querido compartir esta buena noticia con sus seguidores. La artista acaba de anunciar su compromiso con Max Ehrich y lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram.

La cantante de 27 años ha compartido una galería de fotos junto a su ya nuevo prometido, de 29 años. Les han bastado solo unos meses de relación para dar este paso tan importante.

Demi y Max Ehrich comenzaron a salir poco antes del confinamiento y fue durante este cuando la artista mostró por 'error' a su nuevo novio. Un novio que le ha traído mucho felicidad a la cantante y actriz.

Demi Lovato acompaña la romántica sesión de fotos con la que ha dado a conocer su compromiso con unas bonitas palabras a Max Ehrich, para las que utiliza también palabras de su padre biológico y escribe lo siguiente: "Cuando era una niña pequeña mi padre biológico siempre me llamaba 'su pequeña compañera', algo que me debería sonar extraño al oírlo sin su característico acento de cowboy. Pero para mí ya tiene todo el sentido. Hoy esa palabra tiene todo el sentido del mundo, porque desde hoy voy a ser oficialmente la compañera de alguien. @maxehrich supe que te quería desde el momento en el que te conocí. Es algo muy complicado de describir para alguien que no haya vivido un amor a primera vista...".

Desde luego Demi Lovato ha encontrado en Max Ehrich a su compañero de vida, ya que solo tiene buenas palabras para él y con el que dice que está dispuesta a empezar una vida y una familia junto a él.

La pedida no ha podido ser más romántica. El escenario elegido por Max Ehrich ha sido una playa desierta de Malibú. Ahí le ha dado un anillo que no va a pasar desapercibido para nadie porque las tres piedras preciosas que lo protagonizan tienen un tamaño considerable. Como podéis observar es de estilo vintage, tipo cojín.

Tanto Max como Demi no pueden ocultar su felicidad por el anuncio de este compromiso. De momento, es lo que tenemos, porque pocos detalles han dado de la boda.

Estaremos atentos a las novedades de la pareja.

¡Felicidades!