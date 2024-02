¿Le ha dedicado Dani Martín una canción a Ester Expósito?

Dani Martín ha publicado la canción tanto en su cuenta de Twitter como de Instagram con el siguiente mensaje: "Ester Expósito, suena la 'Foto' del Canto y te has puesto a bailar. Mi nueva canción ya fuera en todos lados", y cuyo videoclip es simplemente una foto de Ester Expósito sacada del Instagram de la actriz. "Espérate y pellízcame, que he visto a Ester Expósito / Que no la conozco en persona y me tiene muy loco / La miro a ver si me mira y pasa de todo [...] Por qué no me miras si la escribí por nosotros", dice la canción.