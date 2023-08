Cristina Pedroche vuelve a sincerarse sobre cómo está siendo su maternidad

Algo en lo que se está esforzando mucho para poder adaptarse. “Aunque estoy trabajando en ello, la verdad, no me está resultando fácil. Hoy como era su cumplemés hemos salido a comer fuera, y ya hemos dado una vuelta con el carro. Me agarraba a él como si se me fuera la vida en ello (porque así lo siento), en los bordillos prácticamente cogía el carro al vuelo para que la beba no notara cambios bruscos. Sé que tengo que relajarme para disfrutar más, pero ahora mismo me siento contenta porque veo que poco a poco lo voy a conseguir. Lo vamos a conseguir”, concluye.