Clara Chía, la novia de Piqué, pasa por su peor momento y ha dejado de ir al trabajo

Clara Chía está en boca de todos. Entre rumores de embarazo de la novia de Piqué, hace unos días que Shakira lanzó 'Monotonía', un tema cuajado de indirectas hacia el defensa del F.C. Barcelona y ahora ha saltado a la prensa cuál es la situación de la novia de futbolista. Pasa por su peor momento.

En esta nueva canción junto a Ozuna, la cantante califica a hombre del que habla -que todo apunta a que es Piqué- de narcisista, que tiene afán de protagonismo y que es otra persona, tanto que no le conoce. ¿Cómo lo ha llevado Piqué? En martes pasado acudió a una cena en compañía de Clara con miembros de su empresa Kosmos y no faltaron los gestos de complicidad entre la pareja.

Sin embargo, según el paparazzi Jordi Martín en Socialité. "Me cuentan que ya ni siquiera va a trabajar a la sede de Kosmos, si no que teletrabaja desde casa, a nivel personal lo está llevando mal no se encuentra con fuerza".