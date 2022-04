Ashley Graham y su posado posparto viral en Instagram

Hace tres meses dio a luz a dos gemelos (niños) y ahora Ashley Graham ha querido dar las gracias a su barriga por el increíble viaje que han realizado juntas. Y nada mejor para ello que un posado en topless en el que celebra su cuerpo. Aunque hemos de decir que no es la primera vez que la modelo se lanza a las redes con una imagen de su cuerpo, dado que Ashley es una de las mujeres que más fomentan el body positive de los cuerpos, y en especial de los que no siguen las normas de la industria de la moda.

Un alegato gráfico muy necesario al que cada vez más mujeres se apuntan. De hecho, recientemente Camila Cabello subía a Instagram un texto sobre cómo se sentía cada vez que iba a la playa en Miami y los fotógrafos la persiguen para captar imágenes de la joven.

"Cada vez que he ido al club de playa en Miami he sido capturada, fotografiada, a escondidas en bikini y me he sentido súper vulnerable y sin preparación: he usado trajes de baño que eran demasiado pequeños y pegados al cuerpo. Después, veía las fotos online y los comentarios y me molestaban mucho. Nunca me he sentido peor. Una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de lo que debe ser el cuerpo de una mujer que es completamente falsa para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, vientre, hinchazón y fluctuaciones de peso… y muchas cosas más", comenzaba su alegato y reflexión.

"Hoy tenía un nuevo bikini. Sabía que, básicamente, iba a tener una sesión de fotos. Contuve la respiración tan fuerte que me dolían los abdominales. No respiraba, apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. ¿Qué es el bienestar si estás tan obsesionado con cómo se ve tu cuerpo que tu salud mental se resiente y no puedes disfrutar de tu vida? ¿Quién soy tratando de lucir atractiva si no puedo soltarme, relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día de playa? Todavía no estoy en el punto de mi vida donde no me importe un carajo. Emocionalmente, el mensaje que recibo de nuestro mundo es muy fuerte en mi mente. Irónicamente, todo el trabajo interno se centra en trata de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Hoy estoy de luto por ella", terminaba diciendo.