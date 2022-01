¿Cuál es el secreto de la pérdida de peso de Adele?

Este 2021 que estamos a punto de cerrar ha sido uno de los años más importantes en la vida de Adele. La cantante, que debutó con Rolling In The Deep allá por 2011, ha cosechado éxito a lo largo y ancho del mundo y ahora, acaba de estrenar su nuevo disco, 30, así como su nueva imagen. Además de sus canciones, su imagen ha llegado a todos los rincones del planeta... y no es para menos.

Porque, cuando conocimos a la cantante inglesa, ella tenía un estilo muy característico en torno a su físico. Era una mujer muy bella, robusta y, por lo que parecía, muy segura de sí misma. Durante estos años previos la hemos visto cambiar pero no de forma tan radical a como lo ha hecho este último año, cuando se ha presentado con una figura más estilizada debido a una gran pérdida de masa corporal.

Además de por cuestiones de salud, la cantante ha achacado este cambio de peso a su reciente divorcio de Simon Konecki, con quien contrajo matrimonio en 2018 y tiene su único hijo, Angelo. Suponemos que pasar por un proceso como ese, donde las emociones están a flor de piel y el estrés marca la diferencia con respecto a otro tipo de situaciones debe minar mucho a quien pase por él, hasta el punto de que cambie su estilo de vida.

Todo ello lo ha contado en una entrevista recogida por Fox News, donde ha revelado que esta pérdida de peso ha mejorado su movilidad tras años de padecer dolores de espalda y que ha sido resultado de su deseo de centrarse en la salud mental y su cuidado. Y es que, para la cantante, el hecho de haber adelgazado casi 70 kilos se debe principalmente gracias a la terapia que ha recibido a través de la realización del ejercicio físico.

"Ahora puedo moverme más, gracias a mi espalda. He fortalecido mi caja torácica", ha contado en el programa The Face la intérprete de Easy On Me. Además, ha reconocido que de entre todos los ejercicios que realiza habitualmente, el levantamiento de pesas es su preferido. "Estuve levantando pesas esta mañana y he subido respecto a lo que hacía hace un par de semanas. Cuando siento que tengo el peso del mundo, de mi mundo al menos, sobre los hombros, puedo soportarlo un poco más porque he sido capaz de levantar 5 kilos con las pesas. Realmente es una metáfora para sobrevivir", ha apuntado.

A pesar de que no han sido pocos los que han criticado la nueva imagen de la cantante, en esta intervención ha insistido en que no se considera responsable de que a algunos les moleste esta nueva figura. "No es mi trabajo validar lo que la gente siente por su cuerpo. Me considero culpable de haber hecho que alguien se sienta mal consigo mismo, pero esa no es mi labor", ha puntualizado. Para ella adelgazar ha sido sinónimo de mejorar su estado de ánimo y sus ganas de sentirse libre y ágil. ¿A quién podría molestarle eso?