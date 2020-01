Las 8 extravagancias más locas de las celebrities del 2019

Lady Gaga en el MET

No podíamos cerrar la lista sin algo referido a la moda, y no se nos ocurre hito más loco que los cuatro looks en cuestión de segundos que lució Lady Gaga en la gala del MET. Llegó con un vestidazo con cola interminable a la alfombra roja y allí mismo sacó lo mejor de sí misma con una performance ‘made in Gaga’ en la que acabó en ropa interior. ¡Ovación cerrada!