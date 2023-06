La boda secreta de Soraya Arnelas: su look, los invitados...

¿Por qué decidieron casarse ahora después de tantos años de relación? La artista explica que aunque no pudieron hacerlo antes, no se arrepiente de haber esperado tanto tiempo, ya que ambos se han dado cuenta de que realmente desean estar juntos. Soraya revela que su sueño siempre fue formar una familia y ser madre, más que contraer matrimonio. Tomando ejemplo de sus propios padres, quienes llevan más de cuarenta años juntos sin estar casados, ha aprendido que no se necesita una firma ni un contrato para demostrar el amor y la unión verdadera.