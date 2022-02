Paula Echevarría recupera gracias al ballet y a su crema secreta la silueta pre-embarazo

La actriz Paula Echevarría está 'on fire'. Con el niño Miki ya criado y muchos proyectos profesionales en el horizonte, se puede centrar en ella misma y dedicar tiempo a ponerse a punto. Por dentro y por fuera. Como su vida está registrada, foto a foto, en redes sociales, no es ningún secreto que la asturiana tuvo un buen embarazo, un buen parto y una crianza tranquila. Y también, por lo que ha contado ella misma a lo largo de estos años, la talla no es una cuestión que le haya quitado nunca el sueño.

25 KILOS EN NUEVE MESES

Guapa, joven, súper simpática y con salud, dinero y amor, Paula no parece haber vivido nunca pendiente de la báscula. Tampoco durante sus embarazos. Sin embargo, de los kilos ganados en este último parece que le ha costado un poquito más deshacerse. “Engordé mucho durante el embarazo, 25 kilos”, contaba a sus seguidores la semana pasada, y añadía: “Aunque los estoy perdiendo todos, me preocupaba la firmeza de la piel, ya que la elastina y el colágeno no son los mismos a los 44 años que a las 30”.

Toda la razón del mundo, Paula. Cuando la silueta cambia durante el embarazo y la piel se tensa y destensa de forma tan brusca, es un reto devolverla a su sitio. Por suerte, ella tiene un centro de cabecera en Madrid, Tacha Beauty, donde seguramente le habrán asesorado bien sobre cómo cuidarse por dentro y por fuera para acompañar al cuerpo en la vuelta a la normalidad. Suponemos que, como buena ‘beauty victim’, Paula habrá untando su tripa durante los nueve meses de embarazo con una buena manteca corporal y que, tras la cuarentena –y sin prisa pero sin pausa- habrá comenzado con los tratamientos contra esa flacidez que se suele instalar, sobre todo, en la zona abdominal.

LA CREMA DE CUERPO DE PAULA ECHEVARRÍA

¡Bingo! La actriz ha contado cuál es su producto cosmético fetiche. Antenta: Se trata de la Leche Ultra Reafirmante Corporal de +Farma Dorsch (39,90€ / botella dosificadora de 400 ml.). Paula le rinde pleitesía ante sus tres millones y medio de 'followers': “La flacidez me preocupaba hasta que descubrí este producto que, no solo es muy hidratante, sino que a los pocos días de usarla, ya noté como se definía el contorno de la cintura, de los muslos... Me encanta además cómo hidrata, que no es nada pegajosa, no mancha ropa ni sábanas y tiene un ligero olor a té verde. El envase no puede ser más cómodo y me encanta que venga con dosificador”.

Claramente, Paula es una de las nuestras porque ha detallado cada dato que cualquiera le hubiéramos pedido antes de lanzarnos a comprar un producto de belleza.

La crema lleva varios ingredientes básicos cuando hablamos de regenerar un tejido cutáneo: la centella asiática, cuyo contenido en triterpenos, estimula la producción de colágeno, reafirmando la piel y ayuda a mejorar la cicatrización y la circulación. Por otro lado, está la cola de cabello, rica en silicio, que contribuye al mantenimiento de las fibras de colágeno y elastina, reafirmando los tejidos flácidos y dañados. También tiene acción drenante. Y, por último (entre otros), nos llama la atención la presencia de un factor de crecimiento epitelial de origen vegetal que consigue todos los elementos necesarios para la síntesis de la mayoría de las proteínas de la piel, como el colágeno y la elastina, por lo que aporta un extra de firmeza e hidratación.

Desde la marca nos explican que es una leche corporal que busca tensar los tejidos, hidratar y reafirmar la piel de zonas ‘complicadas’ como la cara interna de los brazos, los glúteos, muslos y el abdomen, corrigiendo la flacidez. Además, protege y suaviza la epidermis formando una película protectora entre la piel y el exterior y mejora la celulitis.

BALLET Y OTRAS ESTRATEGIAS 'FIT'

Paula comenta que le gusta usar la crema tras la ducha post-entrenamiento. Y ahí llegamos al 'quid' de la cuestión, a la otra pata de su fantástica vuelta a la silueta post-parto. El secreto de Echevarría no es otro que la maestría de Atacadas, el nombre en Instagram de la fundadora de Ballet Fit.

Como ya te estás imaginando, el 'ballet fit' es una disciplina que busca en los ejercicios de las bailarinas la colocación y fortalecimiento del cuerpo. A esta nueva forma de ponerse cañón (y de sentirse de muerte) se han apuntado ya 'celebrities' como Raquel Sánchez Silva, la modelo Laura Sánchez o Vicky Martín Berrocal.

Si te apetece emular a Paula y dejar en manos del ballet parte de tu entrenamiento seminal, en la web de Ballet Fit Dance te muestran dónde encontrar tu clase en los diferentes centros donde se imparte o la posibilidad de hacerlo online.

Y si el ballet no es lo tuyo y prefieres el entrenamiento con máquinas en casa, al que Paula también dedica mucho tiempo, equípate bien con las mejores ofertas.