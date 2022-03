Los mejores retoca raíces o cubre canas para usar en casa

Cuentan los cronistas británicos que la inefable Meghan Markle luce sus canas sin ningún pudor. No es la primera 'royal' a la que detectamos esta decisión. Su cuñada, Kate Middleton, hace tiempo que recurre a los barros de coloración para 'emborrachar' esas canas que ya podrían ser visibles pero a las que no quiere tapar con tinte, en pro de cierta naturalidad. En nuestro país tenemos un ejemplo aún más majestuoso. Nuestra propia monarca, S.M la reina Letizia tiene un mechón gris que, por lo que se ve, no tiene visos de ser cubierto en el futuro más cercano.

Abrazar las canas como un signo más del paso del tiempo, sin rechazarlas, integrándolas en tu forma de vestirte y peinarte más madura, es una decisión estupenda. Eso sí, no todas las mujeres hacen esa elección. La gran mayoría, de momento, siguen tiñéndose -en casa o en la peluquería- y hay, por supuesto, quien ataca cada pelo blanco en cuanto hace su aparición.

CÓMO CUBRIR LAS CANAS EN CASA

Para todas las mujeres que tienen pocas canas y no quieren teñirse toda la melena (o para aquellas con más del 80% de canas que se ven obligadas a visitar la peluquería cada veinte días), hay buenas noticias: El mercado empieza a llenarse de un producto que antes se podía comprar en algunas tiendas de productos profesionales y que, hoy por hoy, encuentras hasta en las tiendas 'online' más generalistas. Son los cubre canas y cubre raíces, híbridos entre maquillaje y retoque de tinte, que consiguen cubrir la cana o la raíz replicando el tono exacto de tu pelo. Te salvan la vida entre coloraciones y ocultan las cuatro canas que solo ves tú pero que ahí están.

Como decía, ya son varias marcas las que se han puesto en la piel de quienes vivimos un día a día frenético y no queremos salir a la calle sin tener el color de pelo en posición de revista. Para todas aquellas que no queremos lucir canas (y también para las que tienen raíz a las dos semanas de teñirse) son todos estos productos. Cubre canas y retoca raíces en diferentes formatos que vienen a pintar los pelos blancos o el efecto crecido de una coloración sin que se note.

Se usan sin mucho esfuerzo, sin cambios dramáticos y en la comodidad de tu propia casa, incluso cinco minutos antes de que vengan a buscarte para salir.

LOS DIFERENTES FORMATOS DE CUBRE CANAS Y CUBRE RAÍCES

Seguramente ya conoces los cubre raíces en forma de spray porque se anuncian mucho en la tele. Lo que quizá no sepas es que también hay cobertores de canas en formato máscara de pestañas, en rotulador, en lápiz 'chubby' y en polvo, para aplicar con pincel. Lo mejor de estos sistemas salvavidas es que se venden en multitud de tonos, del más claro al más oscuro, de forma que siempre encuentres el ideal para ti (y no ocurra aquello de ser peor el remedio que la enfermedad).

En general, los productos cubre raíces son fáciles de usar. Solo hay que tener cierta precaución con los 'sprays' para no manchar el cuello, la frente o las orejas. Se recomienda poner una toalla vieja sobre los hombros y, las muy torpes, unos guantes de látex. Pero, tranquila, si eres cuidadosa, no te mancharás.

Por si leyendo hasta aquí todavía no había quedado claro, estos ligeros toques temporales de color se adhieren al cabello y no se mueven en todo el día, pero no son tinte. De hecho, se retiran fenomenal con el primer champú.

¿Quieres comprarte un cubre canas y raíces? Elige en la selección que hemos preparado para ti: