Laura Escanes mezcla retinol con vitamina C y se quema la piel, ¿cómo solucionarlo?

Esta mañana, Laura ha confesado. Anoche, en un arrebato de delirio cosmético, decidió –quizá movida por las ganas de fulminar unos granitos que tiene en la mejilla- usar vitamina C y retinol a la vez… y la lio parda. Ella dice “ME EQUIVOQUÉ”, en mayúsculas, y seguro que es así. Por si acaso, entendamos qué ha podido pasar.

Es cierto que ambos ingredientes, según los expertos, están indicados en brotes de acné, pero no de cualquier manera. Para intentar entender el porqué de esa piel ardiente, recurrimos a Eduardo Senante, farmacéutico comunitario, experto en dermocosmética de la Farmacia Senante (Zaragoza). Él nos explica cuál es el problema de aplicar este mejunje casero improvisado y cómo, en caso de ocurrir, puede aliviarse la irritación consecuente.

“No tenemos todos los datos sobre lo ocurrido, pero podríamos suponer que ha puesto vitamina C pura y, a continuación, retinol o una mezcla de los dos productos. Eso no se debe hacer”, apunta y especifica: “Si la vitamina C es pura, está formulada a un PH ácido y, en caso de querer aplicar después retinol, hay que esperar, al menos, treinta minutos para que baje de nuevo el PH de la piel. De lo contrario, puedes irritar, que es lo que le habrá pasado a ella”.

RETINOL Y VITAMINA C, ¿SON INCOMPATIBLES?

“No, no son incompatibles” aclara Senante. De hecho, puntualiza, hay productos que llevan los dos ingredientes, pero están formulados a un PH más básico para no resultar irritantes. “Mi consejo, apunta el experto, si quieres aprovechar las virtudes de ambas sustancias, es: la vitamina C por la mañana y el retinol por la noche”.

También habría que saber, en el caso de Laura, si era la primera vez que usaba ambos productos. El retinol hay que ir aplicándolo poco a poco para comprobar la tolerancia de la piel, en un proceso que se conoce como “retinización”. Y hay que tomárselo en serio porque es una sustancia muy eficaz –también para brotes de acné- pero potencialmente irritante y no conviene saltarse el protocolo.

SI LA LÍAS PARDA COMO LAURA, TIENE SOLUCIÓN

Explica Escanes en sus Stories que, cuando se dio cuenta que la cara le ardía, se lavó rápidamente y se puso serum hidratante. Esta mañana, según ella, ya estaba perfectamente. Bien hecho, pero hay una solución mejor. Desde aquí, y por asesoramiento de Eduardo Senante, le recomendamos que tenga siempre a mano una crema con agentes cicatrizantes de las conocidas como “cicas”. Se trata de ungüentos cada vez más agradables de aplicar a base de ceramidas y centella asiática, una planta que, si no la conoces, tiene alto poder de restablecimiento de la barrera cutánea.

No en vano cuentan que su nombre en inglés (Tiger Grass) viene de que los tigres en Asia se restriegan contra ella para curar las heridas. Usada con continuidad, la crema cica te ayuda a crear una barrera más resistente y, en cualquier caso, es buen producto de rescate para casos como este, cuando te vienes arriba y te crees esteticista.

Si hay una crema de estas características que ahora mismo está súper de moda es esta, formulada por la famosa Boticaria García, junto a la farmacéutica experta en dermocosmética, Gema Herrerías. Se llama Mano de Santo (17,91€) y es multifunción: sirve para tratar pieles agredidas por agentes internos o externos, como un picor cutáneo, un afeitado irritante, una exposición prolongada al sol, incluso se puede utilizar después de hacerse un peeling químico o durante el proceso de retinización. Lleva extracto de alkanna, aceite de adansonia, extracto de chirimoya, centella asiática y pantenol.