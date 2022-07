Cómo poner cristalitos de strass en la cara como Sara Carbonero en el MadCool

Hace unos días comentábamos que Sara Carbonero tiene las sandalias ideales para bailar sin parar hasta que se vacía el recinto del Madcool. Hoy la volvemos a ver en Instagram con un ‘look’ festivalero que nos fascina: sombrero, colgantes, botas… No lleva los moñitos estilo ‘spacebun’ de turno pero sí esas pequeñas aplicaciones de ‘strass’ o imitación de pan de oro que vemos en la cara de las asistentes a este y otros festivales.

Entre lo tribal y el estilo setentero rescatado por Euphoria, está claro que estamos ante la tendencia insoslayable del verano.

CÓMO COLOCAR STRASS EN EL ROSTRO

Como decía el chiste, lo primero, compras el strass. Da igual si es autoadhesivo o no porque lo ideal es que lo pegues a tu rostro con pegamento hipoalergénico para pestañas postizas, que es el más respetuoso con la piel y el que resulta más fácil de retirar. La aplicación de las piedras es un proceso facilísimo y rápido si tienes las herramientas necesarias (que también son fáciles de usar y de conseguir). Básicamente, unas pinzas de depilar te sirven.

Si no quieres irritar tu piel, no hagas pruebas sobre la marcha, sino que marca el sitio concreto donde quieres poner los cristalitos y en qué forma con un lápiz de ojos que no sea water resistant.

Pon una gota de pegamento, toma el cristal con las pinzas y aplícalo justo encima, sujetándolo para que se pegue durante unos segundos, hasta que se seca el pegamento.

CRISTALITOS A LA MODA

Si no se te ocurre de qué forma colocarlos, date una vuelta por TikTok. Nosotros hemos rescatado este vídeo con varias ideas:

Ahora que ya estás lista para ponerte adornos de cristalitos en la cara (para ir a un festival o a donde te apetezca), revisa el kit que hemos encontrado:

1 Compra un kit con aplicaciones para ti y todas tus amigas

Contiene 1500 piezas de strass en seis tamaños (y dos tonos, transparente y tornasolado), unas pinzas y un punteador para colocarlas.

2 No olvides el pegamento de pestañas

DUO Strip lash adhesive waterproof es un pegamento que puede usarse en el rostro. Es hipoalergénico, no huele, dura mucho y es fácil de quitar.

3 Y hazte con un limpiador especial para quitar el pegamento

ARDELL Removedor de pestañas postizas que disuelve el pegamento de forma segura y fácil, sin dañar las pestañas, ni los ojos.

¡ATENCIÓN! ÚLTIMA HORA EN EL MADCOOL:

Anita Matamoros, recién aterrizada en los 700 mil seguidores de Instagram, luciendo los 'spacebuns' y aplicaciones de 'strass' en la frente para asistir un día más al festival urbano más guay de Madrid: