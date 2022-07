Las sandalias de cuña de Sara Carbonero de rebajas para ir de festival

Ahora que los festivales comienzan, nada mejor que dar con un calzado cómodo que sustituya a los tacones. Porque ir de festival no significa no poder sumar centímetros a tu look con unos buenos y bonitos zapatos. De ahí que nos hayamos fijado en las sandalias con cuña de Sara Carbonero, quien alarga de esta manera su figura hasta el infinito y más allá. Y sino, juzga tú misma.

La periodista es fan de este tipo de calzado, y en este caso la Cuña De Tacón Arnia Amur Negro es la pieza ideal para ir de festival o de concierto y que nos proponen desde la firma de calzado POPA. "Comodidad y elegancia son sinónimos en el modelo Arnia y es que ambos términos describen a esta magnífica cuña tacón. En material yute y diferentes materiales en su tira delantera y trasera", así describen este precioso diseño desde su tienda online en la que está disponible por un precio de 64,55 euros.

No es la primera vez que Sara Carbonero se sube a unas sandalias de esta firma. "La cuña alta Levante y su característico trenzado en yute que le da un magnífico acabado. Un modelo que se suma a la alternativa para ganar centímetros sin renunciar a la comodidad. Altura plataforma delantera: 4,5 cm. Altura cuña: 11,5 cm. Interior: Planta Acolchada. Material: Piel y Yute. Color: Natural y Cuero. Cierre: Hebilla", así describen este precioso diseño desde su tienda online que tiene un precio rebajado de 76,45 euros.

Sara Carbonero o cómo llevar el 'total look black' en verano

Es una de las mujeres más estilosas de nuestro país y la presentación del nuevo single de Rozalén era el lugar elegido por Sara Carbonero para mostrarnos cómo llevar un 'total look black' en verano. La periodista deportiva apostaba por un elegante conjunto casual. Pero hablemos primero de las prendas de Sara Carbonero.

Para apoyar a la cantante manchega, Sara lucía con mucho estilo un top negro sin mangas, un pantalón de pata ancha y un cinturón de estética 'cowboy'. Tres prendas básicas que todas deberíamos tener en nuestros armarios porque pueden salvarnos cualquier look y porque combinan con todo.