Estos son los motivos de por qué el café es imprescindible en la dieta de las parisinas

Después de contarte por qué las francesas han convertido el vino tinto en cool, desmitificando su parte señorial e introduciéndolo en su dieta, ahora te descubrimos por qué las precursoras del trés chic siempre son fotografiadas con un café en mano. Y aunque no vamos a negar que es una escena muy instagrameable, no es solo este el motivo. Te contamos por qué las parisinas, como Jeanne Damas o Anne Laure Mais, no pueden vivir sin una taza de café.

Aunque todos tenemos en mente imágenes en blanco y negro de Marilyn Monroe o Audrey Hepburn en el clásico 'Desayuno con Diamantes' con su café en mano, son muchas las voces expertas que apuntan a que el café en grandes dosis no es saludable. Pero varios estudios afirman que "un consumo controlado de esta bebida con cafeína no solo es beneficiosa para la salud sino que te ayuda a quemar grasas".

Estos son los motivos por los que tomar café de forma controlada es saludable

1. La cafeína, como sucede con la mayoría de suplementos alimenticios utilizados para adelgazar, ayuda a quemar grasas.

2. Mejora el rendimiento físico debido al aumento de adrenalina, y por tanto ayuda a que tu sensación de cansancio se vea reducida cuando haces algún tipo de ejercicio deportivo.

3. Es un potente antioxidante. Además, una taza aporta vitamina B2, vitamina B5, potasio, manganeso y magnesio.

4. Sus propiedades aportan un mayor rendimiento a funciones cerebrales como la memoria, el ánimo, los niéveles de energía, los tiempos de reacción y la función cognitiva general.

5. Disminuye también el riesgo de sufrir diabetes, una de las enfermedades más comunes en la actualidad.