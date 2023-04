Los principios activos que activan la síntesis de colágeno para parecer más joven

La vitamina C, además de ser despigmentante e iluminadora, ha demostrado aumentar la síntesis de colágeno. La mayor cantidad de estudios que confirman esto son con vitamina C pura (también llamada ácido L-ascórbico) en concentraciones entre un 10 y un 20%, formulada a pH ácido (inferior a 3,5). No obstante, esto podría resultar irritante para algunos tipos de piel, especialmente las más sensibles, que tolerarán mejor formas derivadas de la vitamina C. Uno de los derivados que más evidencia tiene, en cuanto a la formación de colágeno, es el 3-O-Ethyl ascorbic acid, presente en numerosos sérums y cremas.