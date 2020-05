'You are the champions', la nueva versión de la canción de QUEEN para apoyar a los sanitarios

QUEEN y Adam Lambert han querido hacer su propio homenaje a los sanitarios que están luchando todos los días contra el dichoso Covid-19. Para ello, han hecho una nueva versión de 'We are the champions' a la que han llamado 'You are the champions'.

Adam Lambert y QUEEN han regrabado la mítica canción del grupo y la han titulado 'You are the champions' en honor y apoyo a los trabajadores sanitarios de primera línea que luchan contra el coronavirus Covid-19.

Las ganancias de este tema irán destinadas al Fondo de Respuesta Solidaria al Covid-19 para la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Esta nueva versión del 'We are the champions' tiene su propio vídeo y en él aparecen diferentes trabajadores sanitarios entre los que se encuentra Rory Taylor, hija del batería de QUEEN Roger Taylor, que es doctora del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido.

Así que para pasar mejor el confinamiento ahora puedes disfrutar de 'You are the champion", el tema que han grabado conjuntamente Brian May, Roger Taylor y Adam Lambert de manera virtual durante estos días. Esta nueva versión de 'We are the champions' es un homenaje también a la unión de QUEEN y Adam Lambert, ya que fue la que cantaron primero juntos en 2009 en la final de 'American Idol'.

Esta nueva versión surgió de manera improvisada cuando Brian May y Adam Lambert estaban haciendo un concierto virtual a través de Instagram y el cantante cambió el tema y puso la palabra 'You'. Fue tal el éxito que consiguieron con esta nueva versión, que ya está disponible para descarga así como para escuchar en streaming en todas las plataformas.

Esta es una iniciativa más de músicos y famosos que se han movilizado para aportar su granito de arena para luchar y apoyar a los que luchan contra el coronavirus Covid-19 que tantos estragos está causando en el mundo.

Nuevo proyecto de Adam Lambert cancelado

Por otro lado, Adam Lambert tenía previsto este verano hacer una gira junto a Christina Aguilera por Estados Unidos. Por supuesto, la han tenido que cancelar ante el futuro incierto de la pandemia que ha provocado el coronavirus Covid-19.

El cantante se vio en la obligación de dar la noticia tras asistir a una discusión entre sus fans sobre la versión que Adam Lambert había hecho de la canción de Christina Aguilera, 'Just a fool'.