Disfruta de los vestidos de Katy Perry en una exposición gratuita en Madrid

¡Planazo de fin de semana! No digas que no. El 16 de julio Just Eat, la plataforma de comida a domicilio líder en España inaugura en

Madrid Katy Perry Outfits Expo, by Just Eat, una exposición única para ver en primera persona los vestidos originales que Katy Perry luce en su último anuncio de televisión junto con Just Eat.

Además de los vestidos, en la Katy Perry Outfits Expo, by Just Eat, la gastronomía, la música y la moda recrearán un universo de diversión inspirado en el anuncio y en el estilo tan característico siempre de la reina del pop. Una oportunidad única que tendrá lugar en el mítico espacio Ikono de Madrid. Just Eat ha apostado por Ikono, el espacio más instagrameable de la ciudad que nació como el primer museo experiencial e inmersivo de toda España, para acoger esta exposición en exclusiva.

La Katy Perry Outfits Expo, by Just Eat, llevará a los asistentes a sumergirse en el mundo de Katy Perry, permitiendo inmortalizar y compartir una experiencia creativa repleta de luz, color, volúmenes y texturas que recrean el mundo de la ‘California Girl’. Los vestidos expuestos serán los más icónicos del anuncio, un total de 6 piezas creadas a partir del estilo desenfadado y colorido tan característico de Katy Perry: Vestido Pizza Margarita, Pijama Algodón De Azúcar, Abrigo De Hielo, Corsé Lechuguino, Vestido Estás Como Un Queso, Vestido Todo Va Sobre Ruedas.

Algunas de las piezas han sido creadas por una de las diseñadoras de vestuario favoritas de Katy Perry, Heather Picchiottino, y los ejemplares, que son únicos, tienen una autentificación que confirma que han sido usados por la estrella del pop, firmada por la propia Katy. Además, estas piezas únicas forman parte de un sorteo benéfico que los fans ya pueden conseguir hasta el 1 de agosto de 2022. Entrada gratuita y ¡Sorteo de un viaje a Las Vegas para ver a Katy Perry en directo!



El horario de la exposición será de 12H a 20H y la entrada será gratuita. Además, Just Eat sorteará entre los asistentes un viaje a Las Vegas para 2 personas, para ver actuar en directo a la mismísima Katy Perry. ¿Preparadas para una inmersión total en el mundo de la diva del pop?