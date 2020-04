La gurú fitness de las famosas, Verónica Costa nos dice cómo estar en forma esta cuarentena

Nos reunimos de forma virtual con la Verónica Costa, empresaria del sector fitness, deportivo y nutrición que ayuda a entrenar a Cristina Pedroche con motivo del lanzamiento de Vikika Gold, su línea de nutricosmética avanzada y suplementación dirigida a la mujer. Hablamos con ella acerca de la importancia de la práctica de ejercicio como hábito diario y de seguir una alimentación equilibrada.

No cabe duda de que la cuarentena ha conseguido algo insospechado más allá del hecho de que muchas hayamos posado en Instagram utilizando una almohada como vestido: el encierro ha logrado que muchas hayamos entrenado más estando en casa que yendo al gimnasio.

Han sido muchas las celebrities y los entrenadores de los famosos que han mostrado en sus redes sociales sus entrenos, pero sin lugar a duda, los más aclamados han sido los de Verónica Costa, más conocida como Vikika, que lleva entrenando desde los 14 años y se ha convertido en uno de los iconos del fitness patrio.

En sus entrenamientos confían famosas como Cristina Pedroche, que acude su gimnasio, Grow Performance, para definir su silueta. Su marido, Dabiz Muñoz, también confía en este sistema de entrenamiento.

En plena cuarentena, la 'fit-girl' ha sorprendido con un lanzamiento. “Después de tanto tiempo trabajando muy duro, al fin puedo presentaros mi nueva línea de nutricosmética y suplementación. Una línea pensada y diseñada especialmente para mujeres, a las que he tenido presente durante todo este proceso. He estado trabajando mucho para que cada uno de los productos que conforman esta línea (que no dejará de evolucionar), estén íntegramente relacionados con los cuatro pilares fundamentales para mí: salud integral, belleza, salud digestiva y entrenamiento”, explica Verónica Costa.

Hablamos con ella a través de Zoom, el aliado de las entrevistas durante la cuarentena, para conocer las claves de su último proyecto y cómo continúa en forma sin acudir al gimnasio.

Cómo no ganar peso durante la cuarentena

Para comenzar, queremos saber lo que ha significado para ella esta cuarentena, pues durante el confinamiento muchas personas han descubierto sus entrenamientos. “Precisamente el otro día pensaba en la suerte que he tenido al haber podido conectar con muchísimo público al que no podría haber conocido de no haber sido por la cuarentena. Siento que han descubierto así una parte positiva de sí mismos. Hay veces que es tal la energía que me llega de los mensajes que no puedo seguir leyéndolos”, asegura emocionada.

Son muchos los memes que señalan con humor que estos días la mayoría de nosotros ganaremos peso. La Clínica Opción Médica estima que ganaremos entre 3 y 5 kilos durante el confinamiento, por lo que queremos saber si este parón está afectando a su envidiable y tonificada silueta.

Vikika nos explica: “Como estoy en fase de mantenimiento, estoy completamente igual. Entreno cada tarde a través del directo que hago en mi perfil de Instagram y lo cierto es que el entrenamiento es muy intenso. La dieta la llevo igual, más o menos. Si estás bajando de peso te puedes estancar, pero mantenerte es más fácil. Al llegar a tu peso ideal, es sencillo mantenerte”.

Desafortunadamente, la mayoría de los mortales no estamos en esa fase, sino que queremos perder peso… “El problema es que no nos damos cuenta de que con nuestro estilo de vida habitual quemamos muchas calorías. Sin embargo, al estar ahora todos en casa, por más que comamos saludable, es fácil ingerir más calorías de las que quemamos. Por eso no creo que sea mucho entrenar incluso dos veces al día durante la cuarentena”, explica Verónica.

Además, Vikika nos aconseja: "No saltarnos ninguna comida, evitar picotear entre horas, elegir snacks saludables ante el hambre, reducir el consumo de alimentos procesados, eliminar el azúcar y beber suficiente agua, junto con entrenar de forma regular, son las claves para no ganar peso durante el encierro".

Entrenamientos y una ayuda extra

En sus entrenamientos diarios comparte en ocasiones los que realiza con influencers fitness de renombre de todo el mundo, aunque muchos de sus seguidores aplauden con fuerza los días en los que entrena con Laura Matamoros, cuyas quejas constantes han hecho que nazca el grito de guerra “¡Todos somos Laura!”.

La línea de suplementación Vikika Gold, de hecho, nace tanto para mujeres como Matamoros como para aquellas que entrenan diariamente. “Está pensado para que cualquier mujer pueda cuidarse desde dentro. La máxima revolución radica en que una mujer haya sacado una línea de suplementos para la mujer, pues hasta ahora habían estado pensados siempre para los hombres”, asegura Verónica.

“Un ejemplo muy claro del hecho de que esté pensado para mujeres radica en el tema de las cantidades. La proteína viene en sobres individuales. Normalmente, en los botes de proteínas el cazo es de 30 gramos, que es la necesidad habitual de un hombre. Las mujeres no solemos requerir tal cantidad, a no ser que se trate de una deportista de élite. Lo hemos pensado todo teniendo en cuenta a las mujeres”, explica Verónica.

Alimentación saludable y aliados fit

Durante la cuarentena no solo hemos podido entrenar de lunes a viernes con Vikika, sino que también hemos podido asistir a charlas en directo sobre nutrición y a través de la cuenta de su gimnasio, Grow Performance, hemos podido practicar yoga o disponer de otros entrenamientos a diferentes horas.

La influencer también ha sorprendido con suculentas recetas que han hecho que aquellos que le han cogido el gusto a los fogones durante la cuarentena no hayan tenido que sumar excesivas calorías a sus recetas. Torrijas fit, donuts saludables, crepes, pollo con curry bajo en calorías y pan proteico han sido algunas de sus creaciones gourmet.

Antes de despedirnos, le preguntamos cuáles de los once productos que incluye Vikika Gold son los básicos de su día a día. “Las proteínas están siempre en mi vida, así como los BCAA durante el entreno, el Omega 3 y mi multivitamínico por las mañanas. Las cápsulas para el pelo me las tomo cuando me noto el cabello más débil. Los probióticos los tomo tres meses durante el año".

Y Verónica continúa: "El batido Body Slim es un batido con mezcla de proteínas que es como un snack, por lo que me lo tomo cuando tengo mucha prisa y no sé qué merendar. No hay que tomar todo, pero todo te facilita en general la vida. El quemador, por ejemplo, no lo tomo siempre, pero si he hecho la dieta más estricta, lo he hecho todo correctamente y quiero un empujón, sí lo incluyo”, concluye.

Apagamos nuestro Zoom y nos preguntamos si las tres galletas Oreo que nos hemos tomado antes de la reunión podrían formar parte de lo que llama “una dieta estricta”.

Al menos, a las 18 horas tenemos nuestra cita diaria con Vikika en Instagram para quemar calorías y liberarnos del estrés en el que la cuarentena nos sume. Del estrés y de las Oreo, claro.