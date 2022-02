Por qué el último episodio de 'And Just Like That' es el mejor de la temporada

Era el regreso más esperado y no ha defraudado: ni para bien ni para mal. 'And just like that', la vuelta de 'Sexo en Nueva York', comenzaba con varias dudas existenciales como la de qué pasaría al no contar entre sus protagonistas con la irreverente Samantha Jones (Kim Cattral). También sus seguidores se preguntaban si el armario de Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) seguiría siendo tan estiloso y vanguardista como siempre.

Cuestiones que ya han quedado más que resueltas dado que la primera temporada (y no sabemos si la última) de 'And just like that' ha llegado a su fin. Un capítulo final en el que hemos podido comprender el mensaje total que quiere enviar esta serie de ficción. La vida cambia, nuestras amistades se reestructuran y nuestros amores se rompen, se pierden o se mantienen.

Un toque fashion de realidad

Mientras que los finales de la serie y las dos películas de 'Sexo en Nueva York' mostraban a sus protagonistas superando todos los obstáculos de su vida juntas, el fin de 'And just like that' lo que pone de manifiesto es que, incluso una amistad como la Carrie, Miranda y Charlotte, puede cambiar y 'mutar' a lo largo de los años. De hecho, en esta primera temporada de 'And just like that' se han echado en falta muchas escenas de las tres protagonistas juntas.

Una lección de realidad porque lo que ha querido su director es demostrar que la vida cambia y las relaciones personales también. Carrie encuentra a una nueva amiga en su asesora inmobiliaria, Miranda en su profesora en la Universidad y Charlotte en una de las madres del colegio al que van sus hijas.

En cuanto al amor, dos de las protagonistas han vivido grandes tragedias porque sus relaciones han cambiado de manera radical. Una de ellas, además, ha tenido que lidiar con cambios en la estructura familiar que ella creía intocable.

Por todo ello, el último episodio de 'And just like that' nos parece el final perfecto.

¿Tú qué opinas?