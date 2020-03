El tráiler de la temporada 4 de 'La casa de papel' ya está aquí, ¡prepárate para que el caos se apodere del segundo atraco de la banda!

En diciembre del año pasado, Netflix anunció que la temporada 4 de 'La casa de papel' se estrenaría el 3 de abril del 2020. Entonces, como siempre pasa en estos casos, nos pareció que quedaba un mundo por delante para saber qué pasaba con Nairobi -Alba Flores- y con el segundo atraco de la banda, que se quedó en un momento decisivo al final de la tercera temporada.

Hasta aquí podemos contar para no estropear la trama a aquellas personas que no la vieran en su día y quieran hacerlo antes de que se estrene la nueva entrega de la serie, a las que recomendamos no ver el tráiler oficial y completo de la misma, estrenado en las últimas horas por la plataforma de contenidos en streaming a la carta más famosa del planeta. Estás a tiempo de taparte los ojos...

Como dice la leyenda que acompaña al vídeo, "Que comience el caos". La trama de 'La casa de papel' se retoma, según se aprecia en el tráiler, justo en el punto en el que quedó, y todo hace indicar que el descontrol se va a apoderar de la banda, todo lo contrario de lo que ocurrió en el primer atraco, cuando 'El profesor' -Álvaro Morte- consiguió mantener el control hasta en los peores momentos.

Muchas dudas nos quedan por despejar a lo largo de esta cuarta temporada, que en realidad es una segunda parte de la tercera, que fue a su vez la primera producida directamente por Netflix. Uno de los aspectos más importantes será el final, puesto que en octubre del año pasado se confirmó de forma oficial tanto por parte de Netflix como de Vancouver Media que la exitosa ficción tendría quinta temporada, noticia de la que no hemos vuelto a tener novedades.

Tampoco hace falta en realidad, porque lo único que deseamos en este momento todos los fans de la serie es ver de vuelta en acción a Tokyo, Río, Denver y compañía... ¡Ya queda menos de un mes para ello!