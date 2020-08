Los fans de las series (y de Diana de Gales) ya tienen un motivo para ilusionarse con el otoño: vuelve 'The Crown'

Hace un mes te contamos que 'The Crown', la maravillosa serie de Netflix que aborda la historia reciente de la corona británica con el papel de la reina Isabel II como hilo conductor protagonista de la serie, retrasaba el rodaje y por ende el estreno de la quinta temporada, que no llegará hasta 2022.

Pero, afortunadamente, no todo son malas noticias por mucho que el 2020 esté empeñado en ello, y los canales oficiales en redes sociales de la producción más cara de la plataforma de contenidos en streaming a la carta han anunciado que la cuarta temporada ya tiene fecha oficial para ver la luz a nivel mundial: el 15 de noviembre.

El anuncio se ha hecho oficial como es costumbre en estos casos, con un pequeño teaser inédito hasta la fecha. Pero, ojo, este no es cualquier teaser, es EL TEASER. ¿Por qué? Porque después de muchos meses viendo algunas fotografías filtradas del rodaje, ¡Diana de Gales ya está aquí!

Todavía no nos han dejado ver el rostro de Emma Corrin caracterizada como la mediática princesa, pero ya se la introduce como solo un personaje así se merece: a bombo y platillo. Junto a Corrin, el otro gran fichaje de la serie es Gillian Anderson, que se meterá en la piel de 'La dama de hierro', Margaret Thatcher, primera ministra británica en la década de los 80, época en la que está contextualizada esta cuarta temporada de la multipremiada serie.

Por supuesto, no faltarán la gran Olivia Colman, que ya nos deleitó en la tercera temporada interpretando a la reina Isabel II tomando el testigo de Claire Foy, ni Helena Bohham Carter como la princesa Margarita y Tobias Menzes como el príncipe Felipe, entre otros secundarios de lujo con los que cuenta la serie para disfrute de sus millones de espectadores, que ya pueden empezar a tachar días del calendario porque en algo menos de tres meses podrán hacer maratón de la que promete ser una temporada si cabe mejor -el listón está altísimo- que las tres emitidas hasta ahora.

No en vano, 'The Crown es historia viva de las series y, aunque solo podremos juzgarla convenientemente cuando llegue a su fin, para muchos va camino de entrar directa al top histórico de mejores producciones por capítulos. Las expectativas no pueden ser más altas, así que ojalá las alcance su cuarta temporada.