La película 'The Batman' suspende su rodaje

Que el mundo se está paralizando no es ningún secreto, desde hace unas semanas, muchos países sufrimos el estado de alarma y lo que eso conlleva y no solo a nivel personal, a lo largo y ancho del planeta, los eventos se cancelan sin tregua.

Lady Gaga ha cancelado de momento la salida de su nuevo disco, Dua Lipa ha atrasado sus conciertos… Ni los Juegos Olímpicos han podido resistir al ya famoso coronavirus Covid-19.

La última noticia que hemos tenido sobre cancelaciones, viene de la mano del cine y es que se ha confirmado que ‘The Batman’ suspende su rodaje hasta que toda esta situación pase.

Matt Reeves, director de la película, ha confirmado que la producción de ‘The Batman’, protagonizada por Robert Pattinson, se ha detenido a causa de la pandemia.

"Si, hemos suspendido el rodaje hasta que sea seguro para todos volver…" con ese mensaje, el director confirmó que de momento, ‘The Batman’ no seguirá rodándose, aunque su fecha de estreno, prevista para el 25 de junio de 2021 aún no ha sido aplazada.

Yes, we have shut down till it is safe for us all to resume... Everyone safe for the moment, thank you for asking, and stay safe too... https://t.co/wDhlYtphlm