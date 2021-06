Qué hay de nuevo en las terrazas de Madrid tras la pandemia

Madrid cada vez invita más a quedarte y no escaparte de vacaciones al mar o la montaña. Sus aperturas al aire libre son muy apetecibles, sobre todo aquellas en las que imitan un beach club sobre arena o un rincón balinés.

Si eres de las que no tienes días libres o quedan meses para decir adiós al trabajo, por unas semanas, toma nota de los 5 sitios con más lista de espera:

1. Vistas 360 en la terraza del Santo Domingo

¿Quieres disfrutar de uno de los mejores atardeceres de la capital? Lo verás en la terraza de Santo Domingo, un espacio mágico que te trasladará por un momento a las playas de Ibiza donde el sol ocultándose es el único protagonista. El motivo de este espectáculo es porque tiene unas vistas 360 de la ciudad, además de permitirte de disfrutar de todas sus instalaciones.

Como novedad, el hotel Santo Domingo ha creado el Day Use lo que permite a los clientes disfrutar durante el día de la piscina, la oferta gastro y sus habitaciones.

Dónde: Plaza de Santo Domingo.

2. El chiringuito que Madrid siempre ha querido

¡Come, bebe y playea! Estas son las máximas de lo último en espacios al aire libre en Madrid. Se llama Xiringuito by Casa Mono. Se trata del único restaurante con playa en la capital que cuenta con distintos espacios: la sala gastronómica, la terraza y la zona de arena donde disfrutar de los mejores cócteles.

Además de disfrutar de las noches con conciertos, Dj o fuegos artificiales; las mañanas y las tardes en el Xiringuito son para el deporte con clases de yoga y de vóleibol. Lo mejor es que consultes la agenda porque casi todos los días tienen preparados sorpresas para los más callejeros.

Dónde: Alcorcón.

3. Doña Luz, el lugar perfecto para disfrutar de las vistas a la Puerta del Sol

Si todavía no has estado en uno de los places to be de Madrid, ¿a qué esperas? Coge el teléfono y llama a la terraza con una de las mejores vistas a la puerta del Sol. Además, de haber renovado la carta para este verano puedes disfrutar sus cócteles con una variada oferta gastronómica.

Dónde: Calle Montera 10-11

4. Piscinas que tocan el cielo en el Hotel Emperador

¿Preparada para disfrutar de un beach club a la madrileña? Así es el espacio de la terraza del Hotel Emperador, que abrirá sus puertas el próximo 11 de junio. Se trata de la piscina más grande de Madrid en las alturas con una zona de camas balinesas, de chillout y Snack bar.

Dónde: Calle Gran Vía, 53.

5. El cuento italiano de la terraza de Belmondo

Pura magia. Así podemos definir uno de los espacios más especiales de Madrid. Un rincón italiano donde podrás degustar las mejores recetas del país vecino en un ambiente inmejorable. Colores, bombillas de luces, infinidad de vegetación y el mejor personal; así es la terraza de Belmondo. El sitio perfecto para salir a cenar en verano y disfrutar no solo de la cocina italiana inspirada en las recetas de la mamma sino también de la noche madrileña.

Dónde: Calle Velázquez, 39.