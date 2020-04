Programas a los que engancharte durante la cuarentena

Haciendo zapping, habrás pasado mil veces por canales en los que los programas de reformas, bodas y realitys locos son los reyes. Seguramente, nunca te has tomado el tiempo para darles una oportunidad, pues bien ¿qué mejor momento que la cuarentena para darles la oportunidad que merecen?

Si hoy ya has visto todos los documentales de Netflix, las películas y series de Disney+ y ya no sabes que más puedes ver, prepárate, por que traemos para ti, una selección de programas que están al alcance de tu mano, en concreto, al alcance de tu mando a distancia y lo mejor de todo ¡Sin suscripciones!

Programación para todos los gustos

Cambios de imagen, vestidos y preparaciones de bodas al alcance de todos los bolsillos, reformas en sesenta minutos, construcciones de mini casas o búsquedas de nuevas mansiones, operaciones maravillosas y otras que no lo son tanto, desapariciones, repostería, o familias numerosas algo extravagantes, entre muchos otros amenizan cada día las tardes y noches televisivas de canales como Ten o Dkiss.

Lo bueno que ofrece este tipo de formatos es que da igual cuando empieces a verlos, no tienen una linea temporal que seguir y eso hace que sea muy fácil engancharse.

Además, la amplia variedad de programación, hace prácticamente imposible que no haya un programa que no llame tu atención:

Si no eres nada escatológico, debes conocer a la Doctora Lee, experta en todo tipo de protuberancias y cómo extirparlas y a los Doctores Dubrow y Nassif del programa 'Chapuzas estéticas', te aseguramos que una vez hayas visto sus programas, no podrás dejar de mirar.

Si por el contrario, te consideras un manitas, como los gemelos Scott, los programas de reformas, construcciones y búsquedas de casas te engancharán si no lo han hecho ya.

Las noches pasarán a ser el momento preferido para los más valientes, pues son los protagonistas absolutos con programas de desapariciones, secuestros y asesinatos, todos ellos con nombres tan pegadizos como: Llama el asesino, El asesino de al lado, Parejas asesinas, La asesina es ella, Asesinato en la mansión, Durmiendo con su enemigo...

También hay cabida en estos canales para el humor, con programación de lo más variada como el famoso programa de nuestras queridas Kardashian 'Keep up with the Kardashians' donde podrás ver su día a día y los problemas a los que tienen que enfrentarse, ¿La nueva temporada contará la última trastada del hijo mayor de Kourtney?

El programa familiar '5 por sorpresa' donde la familia Busby narra como es el día a día de sus quintillizas. 'Los peores tatuajes' donde la gente acude para intentar borrar de su piel desastrosos tatuajes; o 'Casado por mis padres' donde un grupo de jóvenes es abochornado por las extravagantes exigencias de sus padres a la hora de buscarle una pareja.

Después de leer este artículo, ¡es casi imposible que no te pique el gusanillo de los programas extravagantes que hay por la televisión!