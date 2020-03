Teletrabajo: esto es lo que tienes que hacer para no sentir que estás en casa

#YoMeQuedoEnCasa, la última revolución de las redes sociales como consecuencia del covid-19, ha causado tal revolución que somos muchos los que hemos decidido teletrabajar. Pero para que trabajar desde casa no rompa con nuestras rutinas, lo más importante es seguir una serie de normas que facilitarán nuestro día a día sin echar de menos nuestro espacio de trabajo. He aquí seis consejos para que teletrabajar no se convierta en monótono.

1. Mantener la higiene. Aunque no salgas de casa debes ducharte todos los días. Es norma obligada.

2. Hay que seguir preparándose el lookazo por la noche. Carrie en Sexo en Nueva York es nuestro ídolo a seguir. La protagonista de la exitosa serie de los 90 teletrabajaba con estilismos ideales aunque no pisara la calle, y si por algún casual se quedaba en pijama era un conjunto tan cool que parecía apto para pasear.

3. Respeta el despertarte a la misma hora que cuando vas a trabajar a la oficina. Es muy importante mantener la misma rutina del sueño para que volver a la normalidad no se convierte en tu peor pesadilla.

4. No debes trabajar en el mismo espacio en el que duermes. Al final todo son rutinas y el no cambiar de espacio se traduce en que la jornada laboral se te haga mucho más pesada. Si no llevas a cabo este consejo las horas pasarán muy lentas y tu concentración será menor.

5. Los descansos son muy importantes. Pero no consiste en hacer una pausa para limpiar o recoger tu casa, lo que debes hacer es desconectar del trabajo durante 5 minutos dedicándote ese momento para ti. Puedes hacerte un té, un café o llamar a tu mejor amiga. Pero haz una pausa real.

6. Prohibido desayunar y comer frente al ordenador. Antes de arrancar con tu jornada laboral debes dedicar un rato a la comida más importante del día, el desayuno. Lo mismo con la comida, aunque estés en casa respeta tu hora. Descansa al menos una hora para seguir con la misma intensidad que empezaste.