Taylor Swift no deja de recibir alegrías por su álbum 'Folklore'

Taylor Swift sorprendió a todos con el lanzamiento de su octavo álbum de estudio 'Folklore' en verano de 2020. Tan sorprendente fue el disco como exitoso. Un éxito que sigue quedando patente ya que ha sido el único disco en lo que va de año que ha conseguido vender más de un millón de copias en Estados Unidos.

Desde que salió al mercado 'Folklore' no ha dejado de batir récords. Vendió más de un millón de álbumes en menos de 24 horas y consiguió convertirse en uno de los discos que más escuchas en streaming alcanzó en un solo día.

Ahora, 'Folklore' ha obtenido un total de 12 certificaciones nuevas de la RIAA -Recording Industry Association of America (Asociación de Industria Discográfica de Estados Unidos). Entre ellas, su álbum de 5 estrellas aclamado por la crítica se ha convertido en álbum de oro y platino.

Este octavo disco de Taylor Swift, producido y creado durante el confinamiento, se ha convertido en un éxito tanto entre la audiencia como entre la crítica.

La cantante consiguió notablemente “mantener durante el mayor tiempo el puesto en el número 1 consecutivamente desde 2016” con seis semanas en la cumbre de la lista Billboard 200 y llegó a marcar

Otras certificaciones de la RIAA para Taylor Swift incluyen 'You Need To Calm Down' triple-platino, platino y oro, 'The Man' certificado oro y platino y “Me” [ft. Brendon Urie de Panic! At The Disco] ahora doble platino. Además, el single 'Lover' se convirtió en oro, platino y doble platino.

Taylor Swift destaca como la única artista con siete álbumes con al menos 500,000 copias vendidas en una sola semana ('Fearless', 'Speak Now', 'RED', '1989', 'Reputation', 'Lover' y 'Folklore'). Además se mantiene como la primera y única artista femenina del siglo XXI en conseguir 5 álbumes de estudio en el número 1 del Reino Unido.

Vamos, que está claro que Taylor Swift tiene una gran acogida entre el público y los críticos con casi todos los trabajos que ha sacado al mercado. 'Folklore' no iba a ser menos y no deja de darle alegrías a la cantante estadounidense.

¡Enhorabuena, Taylor!