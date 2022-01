Tamara Falcó nos descubre el último sitio de moda de Madrid

Se llama Lula The Club, está en plena Gran Vía y todo el mundo quiere ir. Si preguntas por un sitio de moda en Madrid van a decirte este local compuesto por un nombre de tres palabras. Un lugar donde 'ver y ser visto' es uno de los objetivos de quienes lo regentan. Si, queridas, ya tenemos nuevo place to be en la capital

Tamara Falcó y su grupo de amigos más íntimos, entre los que se encuentra su pareja Álvaro Onieva, son algunas de las celebrities que se dejan ver en su interior desde que Lula The Club abrió recientemente sus puertas. De hecho, ella misma ha contado a sus seguidores que este fin de semana ha disfrutado y bailado en la pista del local.

La socialité ha publicado una instantánea en su perfil de Instagram en la que aparece junto a su chico y su cuñada. Una imagen que nos da varias pistas sobre el lookazo que lució para bailar hasta que la duelan los pies.

Tamara lució un top inspirado en un chaleco de inspiración boho, abotonado, anudado al cuello, y con detalles pintados en tonos dorados. Una prenda que promete hacer mucho ruido ya que lleva siendo tendencia desde principios de la temporada otoño-invierno.

Y que Tamara precisamente colecciona en su vestidor ya que por lo que hemos averiguado en su Instagram tiene varios chalecos de estética étnica que combina siempre con jeans de tiro alto y pernera acampanada.