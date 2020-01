'Rare', el nuevo discazo de Selena Gomez que ya está en la calle

Pensábamos que nunca iba a llegar el día, pero ya está aquí. El nuevo disco de Selena Gomez, 'Rare', ya ha salido a la luz. ¡Por fin!

Después de cuatro años esperando su vuelta al mundo de la música, a finales del 2019 la cantante nos regaló un adelanto de este nuevo trabajo con dos auténticos temazos:

El primero de ellos, 'Lose you to love me', nos puso los pelos de punta, pero no solo a nosotras sino a todos los Estados Unidos ya que llegó a ser el 'hit' número 1; y el segundo 'Look at her now', nos sacó nuestra mejor sonrisa a golpe de empoderamiento y optimismo, y la verdad que nos encanta ver así a Selena...

En estos dos primeros temazos la estadounidense muestra dos facetas totalmente distintas, pero ambas muy emocionantes. Sin embargo, aunque las canciones nos encantaron (y, oye, agradecemos de corazón a Selena que nos hiciera este adelanto), seguíamos un poco despistadas sobre qué estilo iba a tener el nuevo trabajo de la artista.

'Rare', un disco que no es nada raro (y mola)

Hoy, 10 de enero de 2020, el tan esperado álbum ya ha salido a la luz y la noticia nos la ha dado ella misma a través de un post de Instagram en la que aparece con el disco en sus manos y un mensaje para todos sus fans:

¡AQUÍ ESTÁ! Mi álbum está oficialmente en el universo... Gracias por las almas que trabajaron en esto conmigo. Ahora es tuyo. Espero que te guste. #Rare

El disco, a pesar de haber sido presentado con dos temas muy distintos, es totalmente fiel al estilo al que la cantante pop nos tiene acostumbradas. Algunos de los detalles que hemos detectado, y que nos encantan, son los toques de coro y los sonidos elevados.

¿Nuestras canciones preferidas? Pues no es fácil decidirse, la verdad, pero podemos decir que 'Rare', 'Ring' y 'Let me get' están en nuestro top. Pero, esto es solo nuestra opinión, ¿a qué estás esperando para escucharlo tú misma?

La confesión más valiente de Selena

No es ningún secreto que Selena Gomez ha pasado cuatro años horribles, desde luego su ausencia en el mundo de la música tiene su razón de peso.

Su vida nunca ha sido del todo normal, desde muy pequeña (ya en sus inicios como chica Disney) ha estado expuesta a la opinión pública. Esto, sumado al fatídico final de su relación con Justin Bieber, provocó que la artista ingresara en una clínica para tratar el estrés y la ansiedad.

Recientemente, con motivo del lanzamiento de 'Rare', la estadounidense ha otorgado una entrevista al periódico WSJ en la que ha hecho unas declaraciones que no nos ha dejado indiferentes: “Descubrí que tengo problemas de salud mental. Y, sinceramente, eso fue un gran alivio. Me di cuenta de que había una manera de pedir ayuda y encontrar personas en las que puedes confiar. Tomé los medicamentos adecuados y mi vida ha cambiado por completo”.

Sin duda, una confesión muy valientes que demuestra que todos somos humanos y que todos podemos necesitar ayuda en algún momento. ¡Bravo por ella!