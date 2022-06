Sarah Jessica Parker aclara por fin lo que pasó con Kim Cattrall

Supuso todo un terremoto mediático y todavía hoy las palabras de Kim Cattrall sobre su relación con sus compañeras de reparto en 'Sexo en Nueva York' resuenan con fuerza. Tras el éxito de la serie y de sus dos películas, una tercera estaba en en el horno cuando Kim dijo públicamente que su experiencia había sido terriblemente negativa tanto a nivel personal como profesional. Algo que sorprendió a sus propias compañeras de reparto que nunca se esperaron un desenlace así. Sin embargo, y tras cinco años, ahora Sarah Jessica Parker quiere zanjar de una vez por todas esta "no pelea".

"Es muy doloroso que la gente siga hablando de esta 'pelea de gatas'. Nunca he pronunciado palabras de pelea en mi vida sobre nadie con quien haya trabajado", ha expresado Sarah Jessica Parker. "No hay ninguna 'pelea' en marcha. No ha habido ninguna discusión pública, ni conversaciones, ni acusaciones hechas por mí o por alguien en mi nombre. Yo no lo haría. No es la forma en que lo haría... Ha habido una persona hablando. Y no voy a decirle a ella que no lo haga, ni a nadie, así que eso también ha sido algo doloroso para mí".

En cuanto a si le ofrecieron o no a Kim Cattrall participar en 'And just like that', la propia Kim dio a entender que había sido ella la que había dicho no, pero ahora Sarah Jessica Parker contradice sus palabras.

"No le pedimos que formara parte de esto porque ella dejó claro que no era algo a lo que quería dedicarse, y ya no nos parecía cómodo, y por eso no se nos ocurrió. Eso no es 'criticarla', es simplemente aprender. Tienes que escuchar a alguien, y si está hablando públicamente de algo y no sugiere que sea un lugar en el que quiere estar o un entorno en el que quiere estar, llegas a una edad en la que dices: 'Bueno, lo hemos oído", ha aclarado Sarah.

"Nos sentimos cómodos de seguir adelante sin ella y sin esa parte porque sabíamos lo que Michael [Patrick King, el showrunner de 'And just like that'] quería hacer. Y pensamos que lo manejó maravillosamente", ha terminado diciendo Sarah Jessica Parker.

¿Se lanzará Kim Cattrall a contestar a las palabras de su ex compañera de reparto? No lo sabemos, pero sí que estamos deseando saber algún detalle de la próxima, y segunda, temporada de 'And Just Like That'.