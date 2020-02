La originalidad te dará puntos para este San Valentín

Tenemos que reconocer que celebrar San Valentín es una costumbre que no a todas las personas convence. Nosotras nos quedamos con el aspecto positivo de esta moda, que es la de demostrar de una forma más explícita el cariño que sientes por alguien, y una excusa perfecta para salir a disfrutarlo.

No queremos limitarnos al amor en pareja, lo vamos a extender a tus amigas, a tu familia, e incluso a tus compis de trabajo con quien compartes muchas horas a la semana. Dar (y recibir) algún tipo de detalle con esta connotación es un aliciente para que cualquier tipo de relación se vea reforzada, así que, ya puedes ponerte manos a la obra.

Y lo decimos de manera literar. Te proponemos una forma original de materializar tus sentimientos. Para completar los regalos que hayas pensado, o como obsequio principal y de gran valor emocional, hemos seleccionado unas cuantas ideas de regalos DIY ('do it yourself').

Poniendo las cartas sobre la mesa

No es necesario que seas una maestra de las manualidades, las propuestas que te hacemos no requieren grandes destreza, pero por si acaso, las hemos clasificado por niveles de dificultad (de menos a más), lo cual no es proporcional al amor con el que se hacen y la ilusión con la que se recibirán.

Tampoco queremos asustarte con altas dosis de ñoñería. No hace falta que todo esté bañado en corazones rojos y rosas... Como diría Bestia: "La belleza está en el interior".

1. Espectacular, pero fácil y para todos los públicos

Las fotos son una de las mejores formas de expresión sin más artificios. Selecciona recuerdos, por ejemplo de alguna escapada especial, y cuélgalos en unas cuerdas de aspecto rústico en un marco que te guste y vaya a quedar fenomenal en cualquier rincón de la casa, o que ya no uses, dándole una nueva vida, ¡viva el reciclaje!

2. Práctico y vistoso

Las velas siempre le dan un aire especial al ambiente. Elige aromáticas, por ejemplo, si conoces los gustos olfativos de la persona que las va a recibir.

La misma cuerda de la idea anterior es perfecta para forrar parcialmente las velas, y las puedes decorar con algún motivo de fieltro o madera, por ejemplo.

Este regalo solo tiene un pero: ¡debéis prestar atención a que la vela no se consuma demasiado!

3. Está en el bote...

Momentos especiales, vividos o por venir, declaraciones y frases bonitas, este bote acepta que tu imaginación se desborde para llenarlo de palabras. Puedes utilizar papeles de colores y aplicarlos por temáticas. Es decir, si te decantas por recopilar recuerdos, puedes usar el azul para hablar de acontecimientos, el amarillo para momentos más íntimos y el rosa para deseos de futuro... y hasta aquí podemos leer.

4. Apuesta por lo seguro

Una tarjeta nunca decepciona, porque su contenido es lo que importa.

Prepara tijeras y tu maña para recortar y crear un sobre digno de museo.

5. Caja sorpresa

Hemos dejado el más completo para el final. Elige unas fotos preciosas, impímelas y recórtalas en formato cuadrado, de las mismas dimensiones que le vayas a dar a la caja.

Si además quieres incluir otro regalo dentro, el efecto será mayor.

Para las más rezagadas

Si al leer este artículo te estás dando cuenta de que Cupido te ha pillado con el carrito del helado, ¡no entrés en crisis! Amazon viene a nuestro rescate, y tiene opciones de entrega en un día, en donde solicites o en algún lugar acordado para no levantar sospechas, e incluso en horas en el caso de que residas en Madrid o Barcelona.

Además de tener una amplía oferta de artículos para todos los gustos, también encontrarás ahí lso materiales necesarios para esas obras de arte cargaditas de 'love'.