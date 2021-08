Se filtra qué pasará con Samantha Jones en 'And Just Like That'

Es el regreso más esperado de la televisión después del reencuentro vivido por todos los protagonistas de 'Friends'. Carrie Bradshaw y amigas vuelven a la carga después de años 'desaparecidas' y lo hacen con grandes cambios en 'And Just Like That'. El primero, y el que más rumores ha levantado, es el de qué pasará con Samantha Jones y cómo justificará el guion su ausencia. ¿Las habrá separado el paso del tiempo? ¿Una mudanza a otro país?

Durante unas semanas se habló de la posibilidad de que el director y los guionistas de la serie matarían al personaje de Kim Cattrall, pero tal fue el revuelo generado que parecía que esa no sería la mejor opción. O sí. Ahora se han filtrado unas imágenes del rodaje de la serie en Nueva York donde se puede ver a los personajes vestidos de luto en lo que a todas luces parece un funeral.

Este ha sido el motivo por el que todos piensan que la solución ideada por todos los implicados en este proyecto ha sido zanjar de una vez por todas el asunto de Kim Cattrall y su renuncia a aparecer nunca más en la serie ni en nada que tenga que ver con este proyecto.

Tres han sido las polémicas que ya se han generado en Instagram y en Twitter y lo cierto es que todo apunta a que estos fuegos no van a apagarse a corto plazo. La clave está en saber si estos incendios digitales están ayudando a crear más expectación alrededor del estreno de 'Just Like That' o si por el contrario afectan de manera negativa a su recepción por parte de la audiencia.

Carrie Bradshaw se suma a la moda 'fast fashion'

Hay quien se queja que en 'Just Like That', el personaje de Carrie Bradshaw ha comenzado a vestir prendas de menor nivel que las que nos tenía acostumbrados en 'Sexo en Nueva York'. ¿Es eso cierto? Puede. Es verdad que en los looks que se han filtrado del rodaje podemos ver que Carrie luce vestidos de unos 200 $ en adelante. La cuestión no es que sean 'baratos' (que no lo son), sino que es moda asequible para un público más amplio que los que lucía en 'Sexo en Nueva York'.

Los fans de Carrie Bradshaw se quejan de que los estilismos inalcanzables de su periodista favorita ya no son inalcanzables para muchos y eso hace que se pierda un poco el sentido 'fashion' de la serie y de Carrie. ¿Llevan razón?

Carrie y Mr. Big ¡se han divorciado!

Aunque todo esto son conjeturas de los fans tras unas imágenes en las que se les puede ver sin anillos de casados y manteniendo una tensa discusión... ¿se habrán separado Carrie y Mr. Big? Si es así, muchos creen que la trama de 'Just Like That' no tendrá tanto interés como si estuviesen casados. ¿Acaso no es un tanto más real que tras tantas ideas y venidas con el paso del tiempo la relación se haya desgastado hasta desaparecer?

Samantha Jones, la eterna recordada

¿Verías una nueva temporada de 'Friends' si no apareciese Mónica o Rachel o Joey o alguno de sus otros protagonistas? He ahí el quid de la cuestión. Muchos se preguntan si la ausencia de Kim Cattrall en el papel de la sexual e irreverente Samantha afectará a la química de sus otras tres protagonistas, Carrie, Miranda y Charlotte.