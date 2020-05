Robbie Williams volverá a cantar junto a Take That por una buena causa

Robbie Williams va a volver a formar parte de Take That para participar en un concierto online con el que recaudarán fondos para diferentes organizaciones que están en primera línea luchando contra el coronavirus y los problemas que está conllevando en la sociedad.

Casi 30 años después del lanzamiento del primer disco de Take That, Robbie Williams se vuelve a juntar a sus excompañeros Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald en este concierto solidario y online que van a protagonizar.

Take That, sin Jason Orange que dejó el grupo en 2014, va a volver a unirse en el programa Meerkat Music, con el que se quieren recaudar fondos para las diferentes organizaciones de caridad que luchan desde primera línea contra el coronavirus Covid-19 y los estragos que está causando en la sociedad.

La cita para esta nueva reunión de Take That está prevista para el próximo viernes 22 de mayo a las 21 horas, hora española, en el canal de YouTube CompareTheMarket y en Facebook Live.

La reunión de Take That que podrá ser vista por todos en internet, también va a ser virtual para Robbie, Mark, Gary y Howard, ya que cada uno de ellos cantará desde sus casas.

Tanto los actuales miembros de Take That como Robbie Williams se han mostrado muy contentos por estar de nuevo juntos aunque sea de manera virtual.

En la web de Take That han escrito: "¡Es la primera vez que nos reunimos con todo el mundo! Nos vamos a volver a reunir con nuestro viejo amigo para esta actuación. Siempre nos gusta volver a cantar junto a Robbie.

Por su parte Robbie Williams ha declarado: "Si no podemos ir al estadio, haremos que el estadio venga a nosotros". Estamos seguras que van a llenar mucho más que un estadio con este concierto de Take That junto otra vez. Esperemos que los servidores aguanten el volumen de usuarios que se van a unir a este concierto, que encima es por una buena causa.

Robbie Williams se vuelve a unir a Take That

El cantante dejó el famoso grupo británico en 1995, cinco años después de que formaran el grupo en Manchester. En febrero de 1996, Take That anunciaba su desaparición.

Diez años después de la separación de Take That se publicaron dos CDs y DVD conmemorativo de la banda. Ese mismo año salió un documental de la banda que tuvo muchísimo éxito. Así que en 2006 decidieron volver a unirse, sin Robbie Williams.

En 2010 Robbie Williams se unió para el álbum 'Progress' y varias de las actuaciones que hizo el grupo en directo.