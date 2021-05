Con mamá querrás comer en alguno de estos sitios de moda

Aunque no debemos perder de vista la idea de que el día de la madre son los 365 días del año, existe uno en el que si te pide que lo pases a su lado no puedes decir que no. El primer domingo de mayo se celebra el día de la madre y en la redacción de stilo.es queremos que cumplas su deseo.

Más allá de regalos beauty, prendas de moda, tratamientos, accesorios o complementos, hemos pensado en una idea con la que acertarás seguro: la experiencia de disfrutar de una velada alrededor de una mesa con ella.

Toma nota de los cinco place to be de Madrid donde el ‘ver y ser visto’ es la máxima de estos locales:

Belmondo, la villa italiana que todos querríamos tener

A estas alturas todos sabemos qué es Belmondo. Un espacio inspirado en una villa italiana que dispone de varios salones donde no falta el color y la decoración más art decó. Sus platos, pura delicia: la clásica carbonara terminada en una rueda de quesos, sus croquetones, sus pizzas napolitanas, su vitello tonnato, sus sabrosos guisos… y como no, sus postres donde la tarta de limón es la reina indiscutible.

Pero esta villa en primavera nos va a dar más alegrías porque acaba de inaugurar la zona de terraza. Un espacio decorado con pérgolas, flores de jazmín y bombillas que te transportarán hasta un momento dolce vita.

Dónde: Calle Velázquez, 39.

Reserva en: www.bigmammagroup.com

La Fonda Lironda, lo nuevo del grupo Carbón Negro

Ambientado en los años 50, este espacio creado por el grupo carbón Negro es uno de los imprescindibles de la agenda madrileña. Comida de mercado donde prima el producto y las recetas clásicas como la ensaladilla, los huevos rellenos o las croquetas.

Además, los domingos suelen amenizar sus tardes con conciertos en directo con los que disfrutar de un buen cóctel. Si prefieres estar al aire libre también tiene terraza.

Dónde: Calle de Génova, 27.

Reserva en: www.lafondalironda.com

Villa Verbena, el chiringuito que Madrid necesitaba

Con vistas inmejorables, frente al lago de la Casa de Campo, Villa Verbena –a pesar de su corta vida- ya se ha hecho un hueco en la capital. Montado por los socios de Triciclo, este chiringuito de campo ofrece una amplia carta centrada en el producto y en clásicos como los callos, la chistorra, la morcilla o la carne. Todo gracias a las brasas que coronan su cocina.

Además, si lo prefieres puedes ir a disfrutar de la puesta de sol ya que también puedes disfrutar de su privilegiada situación sin necesidad de comer.

Dónde: Lago de Casa de Campo

Reserva en: www.villaverbenamadrid.com

Inclan Brutal Madrid

Si quieres asegurarte una cita madre e hija divertida este es vuestro sitio. Entras y te transportas a un bar de los años 80 de Londres donde el ambiente te acapara por completo. La clave, la decoración y presentación de sus platos. No solo te sorprenderán sus recetas sino también los cócteles donde su barman acertará seguro con tus preferencias.

Además, durante todo el mes de mayo podrás disfrutar de su ciclo de masterclass totalmente gratuitas hasta completar aforo donde aprenderás recetas de la mano de los mejores.

Dónde: Calle de Álvarez gato, 4.

Reserva en: www.inclanbrutalbar.com

Rosi la Loca, todo un universo de colorido

Color, diversión, locura… En Rosi la Loca es como si te adentraras en un cuento de Lewis Carroll, aunque en realidad estarás en el mundo de Rosi. Un lugar ambientado con animales exóticos y plantas salvajes donde degustar los cócteles más fantásticos y las recetas tendencia con una vuelta de tuerca.

El chef Javier Alfaro se encarga de ofrecer a los ‘invitados’ de Rosi una cocina mediterránea con toques internacionales, que puedes combinar con una de las mejores sangrías de la capital, según sus creadores.

Rosi te dará la 'bienvenida a su manera', mientras tararea su frase favorita: “En un mundo de locos tener sentido, no tiene sentido”.

Dónde: Calle de Cádiz, 4.

Reserva en: www.rosilaloca.com