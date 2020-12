Lily James y Sebastian Stan van a hacer de Pamela Anderson y Tommy Lee en una serie sobre su relación

2021 nos va a traer una nueva serie que seguro que no deja indiferente a nadie. HULU ha anunciado que va a hacer una nueva historia televisiva sobre la vida y relación de Pamela Anderson y Tommy Lee.

Dicha producción que empezará a rodarse en primavera del año que viene ya tiene a los dos protagonistas que van a dar vida a la explosiva Pamela Anderson y al polémico músico. Se trata ni más ni menos que de la actriz británica Lily James y Sebastian Stan.

Según ha contado el portal Deadline, la serie se va a llamar 'Pam&Tommy' y en ella contará la vida de esta icónica pareja de Hollywood que no tuvo exenta de escándalos durante los años que estuvieron saliendo. Pamela Anderson y Tommy Lee ocupaban las portadas de la mayoría de los periódicos de la época y no estuvieron exentos de polémica cuando salió a la luz el vídeo practicando sexo durante su luna de miel.

Además de Lily James y Sebastian Stan parece que Seth Rogen va a ser el encargado de dar vida a la persona que robó la cinta en la que Pamela Anderson y Tommy Lee practicaban sexo. El director de la serie va a ser Craig Gillespie, quien estuvo detrás de 'Yo. Tonya'.

Más detalles de 'Pam&Tommy'

Esta nueva serie de HULU va a tener ocho capítulos y tiene previsto empezar su rodaje en la primavera de 2021.

Principalmente 'Pam&Tommy' va a estar centrada en el escándalo que se produjo con la salida a la luz de la famosa cinta VHS protagonizada por Pamela Anderson y Tommy Lee. Pero no va a dejar de lado la sorprendente relación que mantuvieron, ya que ambos decidieron casarse en 1995, 96 horas después de haberse conocido.

Parece ser que ni Pamela Anderson ni Tommy Lee se van a involucrar en nada de esta serie, pero sí que están informados de que se va a llevar a cabo desde que se supo a principios de 2020 que Lily James iba a dar vida a la explosiva protagonista de 'Los vigilantes de la playa'.

Nuevos proyectos para Lily James tras ser protagonista de un escándalo amoroso este año

Lily James mantuvo una relación con Matt Smith, protagonista de las dos primeras temporadas de 'The Crown'. Tras formar una de las parejas más estables de Reino Unido, decidieron romper.

Tras esta ruptura se relacionó a la actriz con el protagonista de 'Capitán América', Chris Evans. Un romance que nunca se confirmó y que de ser verdad duró muy poco.

Sin embargo, Lily James, muy a su pesar, protagonizó un escándalo amoroso, por su sonado 'affair' con Dominic West, actor británico con el que fue pillada en actitud de lo más romántica en Roma. No hubiera habido problema de nada si el protagonista de 'The Wire' no estuviera casado y con cuatro hijos. Las imágenes de la actitud romántica entre James y West dieron la vuelta al mundo y aún así parece que su mujer le ha perdonado esta infidelidad.