Reese Witherspoon ficha a Julia Roberts para su próximo trabajo y cumple uno de sus sueños

Reese Witherspoon sigue con su política de fichar a grandes actrices para sus diferentes proyectos televisivos. La última en sumarse a esta lista es Julia Roberts.

La protagonista de 'Una rubia muy legal' contará con la tía de Emma Roberts para protagonizar su próxima serie para Apple TV, 'The last thing he told me'. Algo que ha reconocido Reese, le va a hacer cumplir uno de sus sueños de la infancia.

Vamos, que Reese Witherspoon no puede estar más emocionada con la idea de trabajar en el futuro con Julia Roberts.

El nuevo proyecto de Reese Witherspoon

'The last thing he told me' es la nueva serie que tiene en mente Reese Witherspoon para Apple TV y que estará basada en una novela homónima de Laura Dave y que no va a salir publicada hasta mayo de 2021.

La historia de esta nueva serie se centrará en como una mujer (Julia Roberts) entabla una gran amistad con su hijastra de 16 años, mientras busca la verdad sobre la misteriosa desaparición de su marido.

Seguro que será una nueva ficción con la que Reese Witherspoon conseguirá tanto éxito como con sus últimos trabajos.

Julia Roberts, la última en unirse al elenco de estrellas con las que siempre cuenta Reese Witherspoon

En los últimos años, Julia Roberts y Reese Witherspoon han entablado amistad y han coincidido en diferentes eventos. Sin embargo, hasta 'The last thing he told me' nunca antes han trabajado juntas pero, el éxito está casi asegurado.

Julia Roberts se une así al listado de actrices de máxima categoría con las que ha compartido proyectos Reese Witherspoon. La que fuera 'una rubia muy legal' comenzó con estas grandes compañías con el rodaje de la exitosa serie de HBO 'Pretty Little Lies', donde además de ella salen Nicole Kidman, Zoe Kravitz, Laura Dern, Shailene Woodley.

Luego para 'Little Fires Everywhere', serie de Amazon, Reese estuvo acompañada por Kerry Washington y en 'The morning show', de Apple TV, con Jennifer Aniston.