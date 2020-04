¿Qué como hoy? Toma un menú completísimo para esta cuarentena

¿Podríamos decir que este retiro obligatorio en casa está sacando a muchas y muchos chefs del armario? ¡Sí! Una de las principales actividades ineludibles a las que tenemos que hacer frente cada día es la de comer, y por extensión, la de cocinar. ¡Y no solo eso! Porque hay una dificultad añadida: la de saber explotar los recursos con los que contamos en nuestras despensas, y aquí se incluye el momento 'hacer la lista de la compra', que tiene más misterio que un programa de 'Cuarto Milenio'.

Así que, Stilo viene al rescate, y nos hemos informado para reunir unos cuantos consejos que debes tener en cuenta a la hora de confeccionar el menú semanal.

Podemos tirar del libro de recetas de la abuela, pero elaborar una dieta equilibrada y sana es harina de otro costal.

Que levante la mano quien no se haya acordado de la sabiduría maternal al recordar los platos riquísimos y llenos de nutrientes que nos tenían preparadas a diario en casa de nuestros padres.

Pues segunda gran noticia: el chef revelación Diego Dato, al frente de la cocina del restaurante Melvin del maestro Martín Berasategui, ha compartido unas cuantas recetas fáciles y sanas para hacer que de esta situación un deleite para el paladar.

Consumo responsable para abrir boca

Esta cuarentena nos está 'regalando' tiempo para dedicarnos. Aunque sea de una manera forzada, y no nos está quedando otro camino que afrontar tareas que a veces, por el ritmo frenético del día a día resolvemos con atajos. Pero, lejos de ser un fastidio, hacer de cocinillas se está convirtiendo para algunas en personas en una vía de escape.

Te recomendamos que no te dejes llevar por la improvisación. Planificar con antelación qué platos vas a cocinar durante la semana es de vital importancia. Con esa planificación, la lista de la compra será más fácil de hacer, permitiéndote que puedas calcular con precisión cantidades adecuadas, evitando que tu carro de la compra y la cuenta se vean perjudicadas.

También evitarás comprar en exceso, para que no se estropee lo que no te dé tiempo a consumir, y a no picar con opciones menos saludables.

Una alimentación completa

Vamos directas al grano con lo que necesitas a diario para comer bien.

En cada comida deben estar presentes los vegetales, frutas y verduras, que deben ocupar casi la mitad de la ración. El resto del plato se complementa, de manera equilibrada, con otros alimentos que contengan hidratos de carbono y proteínas.

Y es que en la situación actual, la falta de actividad física, hacen que debamos preocuparnos aún más por nuestro organismo, y la alimentación es clave, incluso para el estado de nuestra piel, que debe estar hidratada en todo momento.¿Qué te recomendamos para ello, por ejemplo? Agua, y alimentos ricos en vitaminas A y E, presentes, por ejemplo en los frutos secos (¡no valen los fritos!). Elígelos naturales o tostados.

Como no somos expertas en nutrición solo podemos animarte a seguir los consejos de los que sí saben, y que no dejes llevarte por la ansiedad, pero sí por la creatividad en los fogones. No pierdas bocado de las recetas que compartimos contigo como ejemplo de esta saludable alimentación.