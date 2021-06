Netflix desvela las explosivas imágenes de la quinta temporada de 'La Casa de Papel'

Netflix ha desvelado ya las primeras imágenes de la última entrega de La casa de papel. El atraco continúa, la guerra se acerca y el líder de la Banda ha perdido el control. El final de la serie original creada por Álex Pina está cada vez más cerca y nosotras no podemos esperar a saber cuál será el desenlace de la serie que ha dado la vuelta al mundo como todo un éxito de crítica y público.

Las primeras imágenes de la entrega final muestran el caos dentro y fuera del Banco de España: con el Profesor fuera de juego después de que Sierra haya encontrado su escondite y Lisboa a salvo dentro del Banco. Comienza la guerra y vemos cómo la Banda tendrá que sacar su lado más duro para sobrevivir en unas imágenes donde la angustia, las armas y la desesperación por no contar con un plan son los protagonistas.

Atención, 'spoilers'

Si no has visto la cuarta temporada de La Casa de Papel, te recomendamos que no sigas leyendo. Avisada quedas.

La Banda lleva encerrada más de 100 horas en el Banco de España, han conseguido rescatar a Lisboa pero viven uno de sus peores momentos tras haber perdido a uno de los suyos. El Profesor ha sido capturado por Sierra y, por primera vez, no cuenta con un plan para escapar. Cuando parece que nada puede ir a peor, llegará un nuevo enemigo mucho más poderoso que cualquiera de los anteriores: el ejército. Se acerca el final del mayor atraco de la historia y lo que empezó siendo un robo ahora se transformará en una guerra.

La Casa de Papel ha sido, sin lugar a dudas, una gran revelación. El éxito que alcanzó en nuestro país pronto se extendió a otros países y sus protagonistas se convirtieron en verdaderas estrellas. Este fue el caso de Úrsula Corberó quien vio cómo sus seguidores en Instagram subían como la espuma hasta llegar a la escandalosa cifra de 21.2 millones de 'followers'.

Algo parecido les pasó a los chicos 'Élite'. María Pedraza, Miguel Bernardeau o Ester Expósito también experimentaron un ascenso imparable de seguidores gracias al éxito de esta serie que también se puede en Netflix. Sin duda, el talento español está traspasando fronteras y tanto directores, guionistas, productores, actores y equipos técnicos están viendo más que recompensado su trabajo con el cariño del público y el respeto de la crítica.