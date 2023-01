Planes para disfrutar del primer mes del año, ¡gracias 2023!

Tras la resaca del día 1 toca ir preparando la lista de nuevos propósitos para este 2023. Una lista en la que no solo debemos ponernos deberes sino aquello que nos hace feliz. Y, aunque cada uno de nosotros somo toda una caja llena de sorpresas, suelen ocupar un lugar privilegiado los viajes, las escapadas e incluso saber qué hay de nuevo en el sector gastronómico y en el mundo de la coctelería.

Por ello, el equipo de stilo.es ha recopilado varios planes que te harán afrontar el 2023 con más ganas, todavía, de las que seguramente ya tenías. Te proponemos desde un rincón francés en Madrid, pasando por el que se ha convertido en el rincón de las verduras, o una escapada a un lugar donde podrás estrenar el primer bañador del año. Toma nota y elige tu destino para este año.

1. Un oasis en pleno corazón sur de Tenerife: Royal Hideaway Corales Resort 5*

Ubicado en la costa tinerfeña de Adeje, es uno de los mejores hoteles de las Islas Canarias. El RH Corales Resort 5* cuenta con el reconocimiento de ‘Mejor hotel de lujo en arquitectura y diseño a nivel mundial’ en los World Luxury Awards de 2020, ‘Mejor Hotel para familias de Europa y del Mediterráneo’ en los Condé Nast Johansens de 2021 y ‘Mejor hotel con villas de lujo de España’ en los World Travel Awards (los 'Oscar del turismo’) por tercer año consecutivo. Su propuesta vacacional captura la cultura e historia tinerfeña, empezando por el diseño vanguardista del hotel, con forma de barco e inspirado en los corales que rodean la isla, que firma el arquitecto tinerfeño Leonardo Omar.

Un oasis vacacional que cuenta con dos edificios: el Royal Hideaway Corales Suites –con suites, villas y exclusivos penthouses perfectos para un plan en familia, pareja o amigos– y el Royal Hideaway Corales Beach, cuyo concepto Adults Only asegura unas vacaciones de absoluto descanso y desconexión.

Pero te contamos más, este complejo cuenta con la piscina más premium de la isla: un concepto infinity que te hace sentir, literalmente sobre el mar, y con varios restaurantes con estrella Michelin: el Rincón de Juan Carlos (que el pasado mes de noviembre ganó la segunda) y el nikkei San Hô, que cuenta con su primera estrella.

En definitiva, estamos ante el lugar idóneo para vivir y disfrutar de la vida sin frenos, ni limitaciones, simplemente aprovechando todos y cada uno de los rincones de este hotel cinco estrellas Gran Lujo.

2. St Germain, un rinconcito de Francia en Madrid

Los amantes de los vinos, y en concreto de los franceses, están de enhorabuena. El barrio de Chanmartín cuenta con un trocito de Francia gracias a St Germain. Una oferta única en Madrid de vinos de pequeños productores franceses, con una selección variada de Champagne, pero que también incluye otras regiones como Burdeos o Borgoña. ¿Lo mejor? ofrece precios muy competitivos. La carta gastronómica incluye el mejor producto, tanto de Francia como de España: desde ostras a quesos, pasando por cecina de wagyu de Burgos, anchoas de Santoña, chicharrones de Cádiz o foi gras que, aunque se pueda pensar lo contrario, se elabora con patos españoles.

Un local, al que según sus cuatro socios -Greg Helmer, Miguel Ángel Martínez, Fred Pernet y Sebastien Lemoine- se viene a pasar un buen rato.

¿Dónde?: Cochabamba, 21.

Reservas: stgermainwinebar.es

3. El sitio perfecto para desconectar se encuentra en la sierra de Aracena

En Aracena y Picos de Aroche se encuentra Barceló Aracena, un hotel de estilo vanguardista que ofrece la perfecta ubicación para quienes buscan disfrutar de una escapada gastronómica rodeados de un entorno natural privilegiado.

Con una categoría cuatro estrellas, 69 habitaciones y 14 villas independientes, este hotel se presenta como una de las mejores opciones para desconectar en estas fechas. Aprovechando que acabamos de arrancar un nuevo año, aquel que busque un entorno natural y disfrutar de una gastronomía local de alta calidad este es su destino idóneo.

Pero este hotel no ofrece solo un disfrute dentro de sus instalaciones sino que nos invita a explorar la zona gracias a cuatro propuestas: La ruta del Jabugo, visita a una quesería artesanal de la zona, la Gruta de las Maravillas y la visita a la Peña Arias Montano, un paseo por un valle único donde se encuentra el santuario a la virgen la Reina de los Ángeles.

4. La Finca, el único restaurante con estrella Michelin de Granada

La Finca, ubicado en el hotel La Bobadilla, a Royal Hideaway, ya cuenta con su primera estrella Michelin tras su primer año de apertura. Fernando Arjona, chef de La Finca, presenta este 2023 una propuesta renovada a la altura de cualquier amante de la alta gastronomía. Un restaurante que abrirá sus puertas el próximo mes de marzo bajo la asesoría de Pablo González y con una oferta gastronómica totalmente renovada. Pablo, así como el equipo del restaurante, continuará tomando la esencia singular de la gastronomía andaluza como base para seguir sorprendiendo y haciendo disfrutar a los comensales.

En cuanto al hotel, La Bobadilla, a Royal Hideaway es uno de los lugares idóneos para desconectar. Un espacio de calma y relajación ubicado en plena Sierra de Loja, zona declarada zona Especial de Conservación en 2015, que es ya uno de los estandartes del slow travel en nuestra geografía. Con categoría 5* GL y rodeado de bosques de olivos, encinas, robles y almendros, este hotel es la mejor opción para todo aquel que busque olvidarse de la rutina y disfrutar de experiencias únicas en sintonía con la naturaleza.

5. La nueva Raquetista se sitúa en pleno barrio de la Milla de Oro

Los hermanos Javier y Paco Aparicio abren su segunda Raquetista. Estamos ante un local más amplio y dinámico en el que proponen un viaje por la cocina iberoamericana sin renunciar a las clásicas recetas que les hicieron conocidos en la capital. ¿De nuevo? Tostones con ropa vieja cubana, el tiradito de pargo, las carimañolas cartageneras o el sam latino de cochinillo ibérico y barbacoa de guayaba. Recetas viajeras que comparten espacio con sus archi-famosos torreznos, los buñuelos de bacalao, el canelón de pularda o los callos a la madrileña. Lo mejor es que los descubras yendo a conocerles a su nuevo espacio.

¿Dónde?: Juan Bravo, 41, Madrid

Reservas: 917 22 77 93 / laraquetista.com

6. Amicitia, el regreso de la chef Lucía Grávalos y el aterrizaje de Albert Jubany en la capital

Estamos ante todo un triángulo gastronómico con el producto como protagonista. En los fogones están Lucía Grávalos, Cocinera Revelación Metrópoli 2022 y Sol Repsol que vuelve a la capital, y Albert Jubany, que desembarca por primera vez en Madrid, con una propuesta a dos voces que une Rioja, Costa Brava y la dehesa de Extremadura. ¡Toda una apuesta segura!

Distribuido en dos ambientes, Amicitia ofrece una propuesta gastronómica con carta, menú degustación y espacio Bistró, con la que el cliente podrá disfrutar de una gastronomía influenciada por la trayectoria de ambos cocineros. Se trata de un espacio que presta mucha atención a la temporalidad del producto, con la montanera del ibérico (una apuesta de , con la frescura de la huerta riojana que aporta Lucía y la despensa marinera que trae Albert.

¿Dónde?: C/ Génova, 7, Madrid

Reservar: amicitia.es

7. The Omar, el nuevo bistró de Nino Redruello y 'familia'

The Omar es el primero de los tres conceptos gastronómicos que la Familia La Ancha ha diseñado en exclusiva para el nuevo Hotel Thompson Madrid (el resto -Hijos de Tomás y Tama- verán la luz en los próximos meses). Cocina y panadería comparten este espacio contemporáneo para ofrecer desayunos, comidas, meriendas y cenas. ¿A alguien se le ocurre algo más? Seguro que a Nino y equipo pronto, pero vamos a centrarnos en este nuevo espacio que promete ser el 'place to be' del 2023.

Inspirado en los neobistrós parisinos y londinenses y con alguna influencia traída de Zak The Baker en Miami, y otras panaderías que despuntan en EEUU, The Omar une ambos conceptos, dejando que las masas tengan un protagonismo en todas las cartas del día, del desayuno a la cena, que comparte con el producto de temporada.

¿Dónde?: Hotel Thompson de Madrid (Plaza del Carmen s/n)

Reservas: 910 62 12 79 / theomar.es

8. Zíngara, el vegetariano que triunfa en el barrio 'gastro' madrileño (Salesas)

Gitano, místico y orgánico. Esto es Zíngara resumido en tres conceptos. Un espacio único donde la gastronomía y la coctelería van de la mano con el objetivo de conquistar a los paladares más exquisitos y, a la vez, respetuosos con la tierra. Es decir, sus propietarios (Mercedes Caamaño y Agustín Patrizio, una pareja de argentinos que pretenden dar un giro a la gastronomía vegetariana) han traído a Madrid, en concreto al barrio 'gastro de moda', Salesas, el llamado 'plant based'. Es decir, elaborar una oferta basada en lo vegetal sin dar la espalda a la cocina 'del sabor'. Una carta creada por su chef, Maximiliano Rossi, que se divide en elaboraciones frías y calientes muy coloridas y sabrosas. La propuesta es vegetariana y viajera, como el pueblo gitano, y está elaborada en base a los productos de temporada buscando, siempre que sea posible, los de cercanía.

En cuanto a los tragos, se han rodeado de grandes cocteleros como Mario Villalón, Roberto Castán y François Monti, al frente de Angelita y Amarguería. Estamos ante un vegetariano de culto que, entre otras cosas, quiere poner su granito de arena para reducir la huella de carbono y fomentar la comida de disfrute consciente.

¿Dónde?: Plaza de Salesas, 8, Madrid

Reservas: 652 188 063 / www.zingaramadrid.com