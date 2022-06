Entrenar (fresquitas) en el centro de Madrid es posible con 'Better Naked'

Con la llegada de las altas temperaturas, y sobre todo con esta ola de calor que estamos atravesando, a ninguna de nosotras nos apetece demasiado ponernos a entrenar. Pero, ¿que nos dirías si te dijésemos que el próximo 2 de julio puedes entrenar de la mano de 'Better Naked' y Casa Corona en pleno Parque de Atenas de Madrid con música, decoración tropical y una cervecita bien fresca al terminar? La cosa cambia, ¿verdad? Pues no es ningún sueño ni ninguna broma porque Casa Corona y Better Naked se alían para que no dejes de entrenar este verano.

Así que ponte tu mejor look deportivo, una botella de agua, una toalla y dirígete hacia Casa Corona para una sesión fitness que te va a hacer sentir muy bien. ¿Tienes dudas? Seguro que se te quitan en cuanto veas el espacio en el que realizarás tu rutina de entrenamiento.

Aunque no solo estará presenta Paula Ordovás en Casa Corona. Este verano, y durante los meses de junio y julio, este espacio será el centro de los planes más 'cool'. Casa Corona ofrecerá a todos sus visitantes una propuesta completamente única de desconexión para este verano. Lo hará, no solo siendo el punto de encuentro para los mejores tardeos y desconexión de la rutina, sino ofreciendo una amplia variedad de experiencias y actividades.



Las dinámicas estarán relacionadas con la sostenibilidad, de la mano de Be Water; con el estilo de vida activo, con la presencia de Better Naked Club, la plataforma de entrenamiento online fundada por la influencer Paula Ordovás; o la moda, con Himba, la marca textil de la pareja influencer Tomás Páramo y María García de Jaime.

Además, habrá más sorpresas para los amantes de la moda ya que otras marcas de ropa se han sumado a esta edición de Casa Corona y abrirán sus propias tiendas pop-up en el espacio en días clave. Entre ellas se encuentran The Villa Concept, la marca de las influencers Melissa y Grace Villarreal o DosPrimeras, el proyecto de Ana Iglesias, ganadora de Masterchef 8 y otros nombres destacados como Bluelow o Testaruda.



La web de Casa Corona recogerá toda la información y agenda de las experiencias que se llevarán a cabo y ofrecerá la posibilidad de reservar plaza para participar en sus actividades, ya que contarán con un aforo muy limitado y exclusivo. Además, la web mantendrá a sus usuarios actualizados con muchas otras sorpresas más. ¿No te hemos convencido ya? Seguro que sí.

Hasta el 30 de julio, el tardeo en Casa Corona acompañado de actividades, experiencias únicas y una propuesta musical innovadora, con más de una decena de DJs y muchas más sorpresas, convertirán este espacio en el plan perfecto para desconectar sin salir de la ciudad. ¡Apúntate ya!