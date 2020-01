Una nueva historia de amor: Nicholas Hoult y Alice Pagani 

El año empieza con la historia de amor entre el actor británico Nicholas Hoult y la actriz italiana Alice Pagani, muy bonita pero ficticia. Se trata de un nuevo capítulo de la saga iniciada en 2017 por Emporio Armarni y que continúa con el lanzamiento de un dúo de fragancias: 'Stronger With You Freeze' para él e 'In Love With You Freeze' para ella.

Los protagonistas de la campaña son dos actores que no paran de cosechar éxitos. Nicholas Hoult, con tan solo 11 años saltó a la fama gracias a la cinta 'About a Boy' que protagonizó junto a Hugh Grant, tras el taquillazo de 'X-Men' se encuentra rodando 'Those who wish me dead' junto a Angelina Jolie bajo la dirección de Taylor Sheridan. Además, entre sus próximos proyectos se encuentra la miniserie de Hulu “The Great”que protagonizará junto a Elle Fanning y se estrenará este año.

La carrera de Alice Pagani no es tan larga como la de su compañero, fue descubierta en 2015 en el metro de Roma, y tras rodar varias películas italianas el reconocimiento internacional le llegó con la serie de Netflix 'Baby'.

Bajo la dirección del francés Fabien Constant, 'Together Stronger' (así se llama la campaña) presenta una electrizante historia de amor donde la química entre los dos actores traspasa la pantalla.

Los diferentes escenarios urbanos, como una estación de tren o un clásico carrusel, son testigos de la pasión que existe entre los amantes que se buscan constantemente a lo largo de la historia. Toda la fuerza que desprende el spot se enfatiza gracias al tema de la banda sonora, 'Powerful', del trío americano de música electrónica Major Lazer, acompañados por los cantantes Ellie Goulding y Tarrus Riley.

La nueva campaña 'Together Stronger' se estrenará en el canal oficial de Emporio Armani en Youtube a partir de febrero. Aquí te dejamos un adelanto.