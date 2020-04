Series de Movistar+ para ver durante la cuarentena

Cartel de la serie 'Billions'

el 4 de mayo, 'Billions' estrena en Movistar+ su quinta temporada simultáneamente con el estreno en EEUU.

En esta nueva temporada, veremos caras nuevas, Corey Stoll (House of Cards) y Julianna Margulies (The Good Wife).

Completan el reparto Maggie Siff ('Mad Men') en el papel de Wendy, quien vuelve a su posición de liderazgo y empoderamiento en su puesto de 'coach' en Axe Cap, ahora divorciada de Chuck; David Costabile ('Breaking Bad') como Mike 'Wags' Wagner sigue siendo el alivio de Axe y su principal apoyo en los momentos más estresantes; Kelly AuCoin como 'Dollar' Bill Stearn, uno de los socios más leales de Axe; Condola Rashad ('Money Monster', 'The Good Wife') como Kate Sacker, que se convierte en la persona de confianza de Chuck y su principal mano derecha para dar caza a Axe; Asia Kate Dillon ('Orange Is the New Black'), la ambiciosa e inteligente Taylor Mason, quien esta temporada teme por sus empleados y el futuro de su compañía; y Toby Leonard Moore ('White Collar', 'Blue Bloods') como Bryan Connerty.