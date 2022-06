Si buscas un voluntariado para este verano, Miguel Ángel Muñoz tiene la solución

Miguel Ángel Muñoz se convirtió durante la pandemia en todo un ejemplo de cuidado de las personas. "Cuando comenzó la pandemia, mi tata, la persona que me cuidó de pequeño, se quedó sola porque me di cuenta de que no era saludable que las otras tres personas que me ayudaban a ocuparme de ella estuviesen entrando y saliendo de casa. Así que me mudé con ella y nos confinamos juntos", comenzaba diciendo el actor en el acto de presentación de la iniciativa "la piel nos conecta" de Sanex y Nadiesolo, la ONG de voluntariado y acompañamiento a personas en riesgo de exclusión.

"Me di cuenta de lo importante que era el contacto humano en ese momento. Los abrazos que nos dábamos, las caricias, en definitiva, la piel con piel", decía Miguel Ángel sin poder reprimir las lágrimas. "Perdón, es que me emociono al recordarlo", decía. Normal, pero no hay que olvidar que no solo las personas mayores están en riesgo de exclusión, hay otros muchos perfiles en los que también se centra la ONG Nadiesolo.

Por ello Sanex ha presentado la iniciativa "la piel nos conecta" en colaboración con la ONG de voluntariado Nadiesolo. El objetivo de la campaña es aumentar la visibilidad de la soledad no deseada y concienciar a la población sobre este problema tan frecuente en nuestros días. Para ello Sanex se ha comprometido a apoyar a través de esta campaña para dar visibilidad al problema de la soledad no deseada, y a colaborar económicamente con 3 de los programas que lleva a cabo la ONG Nadiesolo: Voluntariado Familiar, Mentoring for a Job y Acompañamiento en domicilio.

Si estás pensando en hacer un voluntariado este verano o quieres ayudar a personas que lo necesiten durante un período más largo de tiempo, quizá pueda interesarte alguno de los tres programas con los que cuenta Nadiesolo. Esta acción llevada a cabo por la agencia Momentum tiene el objetivo de conseguir el máximo número de voluntarios posibles, pero también de animar a las personas que se sienten solas a levantar la mano y a sensibilizar a la población general sobre este problema.

Así que ya sabes, si estás pensando en mostrar tu lado más solidario, esta podría ser una maravillosa acción con la que colaborar.

100 días con 'La Tata': el proyecto más bonito de Miguel Ángel Muñoz

Aprovechando la colaboración con Sanex y Nadiesolo, el actor quiso contarnos que el 1 de junio se estrena en Netflix el documental que ha realizado sobre su Tata y cómo fueron los 100 días qué paso con ella durante el confinamiento. Prepara pañuelos porque seguro vas a llorar.