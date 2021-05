Melanie Field, la 'supermujer' que ha hecho llorar a medio mundo

Una talla no es más que un número. Así de contundente canta al mundo la actriz y cantante Melanie Field quien ha escrito una canción contra la gordofobia. El video vio la luz hace 7 días y, desde entonces, sus reproducciones no paran de subir en el IGTV de su perfil de Instagram y en YouTube.

Un himno que ha puesto los pelos de punta y a hecho llorar, a partes iguales, a millones de personas; entre ellas a Lena Dunham, habitual activista, que no ha dudado en alabar esta celebración del cuerpo a la que Field ha puesto historia, nombre y música. Detrás de este tema está Shihan Fey (Shihan Fé Blanca), joven productora marroquí de apuestas como 'Florida Girls' o 'Emily in Paris'.

Now I Know es su historia personal, “la historia más difícil de su vida, la de aceptar su cuerpo", tal y como ella explica en la publicación. Melanie cuenta como creció desde que era una niña bajo la influencia negativa de la gordofobia, su peso era un problema. La actriz recuerda las anécdotas más mundanas desde que tenía 5 años relatando, por ejemplo, con emoción y una voz casi resquebrajada cómo siempre vivió con limitaciones. Cómo su hambre le perseguía mientras le pesaban las restricciones de peso y cómo aprendió que todo eso no le daría la felicidad que, años después, consiguió gracias a la aceptación.

Ahora, ilustra todo su dolor con esta canción convertida ya en un himno que celebra el amor propio incondicional. “Es un grito de guerra por la liberación el cuerpo y una acusación de gordofobia en todas sus formas. Lo escribí con la esperanza de que ayude a otros a compartir sus historias y a saber que no están solos”, cuenta Melanie.

Y añade: “si crees que esto podría ayudar a alguien que conoces, compártelo. Historias e imágenes como esta me salvaron la vida.” Así que ya sabes, te animamos a ello y canta por los cuerpos: #allbodiesaregoodbodies.