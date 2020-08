Sabemos que lugares te sorprenderán por el paladar y queremos compartirlos contigo

Este año me he propuesto compartir con el resto del mundo mi pasión por Murcia. Ese rinconcito del sur-este peninsular que solo conocemos unos cuantos forasteros (así es como nos llaman a los de fuera), privilegiados añadiría, y que quiero mostrar a aquellos viajeros dispuestos a descubrir una zona bañada por el Mediterráneo donde la gastronomía habla de igual a igual a los lugares mágicos en los que te puedes 'capuzar' (término murciano empleado en lugar de la palabra sumergir).

Su huerta murciana, con los tomates como bandera, el campo y sus chatos, y las especies autóctonas marinas, como el gallo Pedro o el langostino del Mar Menor. Una gastronomía única, que no tiene nada que envidiar a la del resto de España. No solo por sus productos sino porque sus clásicas recetas -como el Caldero, el frito con bolas, las pelotas, el mojete, el zarangollo o las marineras- han hecho de esta tierra con vocablo 'panocho' un lugar soñado para los nuevos foodies.

Y sino que se lo digan a María Gómez y a Adrián de Marcos, chef y jefe de sala/sumiller, de Magoga, restaurante con una estrella Michelin, situado en Cartagena. Sus comedores están siendo testigos de este resurgir de la zona cartagenera este verano . Hasta su 'casa' (ambientada en la estética marinera, por el amor de la pareja al mar) se han acercado amantes de la gastronomía, celebridades como el cantante David Bisbal o el chef Jordi González; pero sobre todo su llamada responde al producto murciano.

Y es que si algo define la cocina de María es el cariño a su tierra. Un sentimiento que demuestra en cada plato adaptando recetas tradicionales murcianas a las tendencias gastronómicas actuales. Un ejemplo de ello es su clásica ensalada de salazones, con la hueva, el atún y la mojama como bandera; su sobrasada de chato ibérico; su arroz 'sabrosón' (nada que envidar a los valencianos o alicantinos) o los sabores cítricos que aportan algunos de los limones de la zona a sus platos. Aunque no hacen 'ascos' al resto de productos, tantos nacionales como internacionales. De hecho podemos decir que una de las pasiones de Adrián es perderse por los rincones más insólitos para encontrar las 'joyas gastro' de cada lugar.

María y Adrián, Adrián o María. No importa como formulemos la ecuación, lo realmente interesante de ellos es que han hecho de Magoga el espacio gastronómico más especial, de Cartagena. Son un equipo que invitan al comensal a no dudar en volver a reservar mesa.

Pero más allá de esta bonita y acogedora ciudad pesquera se encuentra Murcia. Su plaza de las flores rodeada de bares en los que es obligado probar el pulpo al horno o las marineras; el mercado de Correos donde su decoración vintage y sus productos murcianos se entremezclan con puestos de sushi o pizza; las panaderías en las que debes entrar y probar sus pasteles de carne o sus empanadillas o sus restaurantes entre los que El Rincón de Pepe sigue siendo un clásico, ahora reinventado.

Todo gracias a Adelaido Bueno, chef que cogió las riendas, hace unos meses, de un lugar que, lo prometo, es conocido en toda la región de Murcia. Producto a la altura de su historia, y una actualización de la cocina tradicional (murciana y española). Como sucede en Magoga, el comensal decide si le apetece probar los platos de carta o si quiere jugar y decantarse por su menú degustación.

Platos elaborados con el mar como protagonista donde Ade, para los amigos, sabe cómo mezclar texturas y sabores, desde los más exóticos hasta los más clásicos. Un lugar donde no falta el Caldero, los pescados y mariscos de la zona, las verduras de la huerta murciana y los guisos como los callos de bacalao. Además, su steak tartar preparado en sala nos dejó sin palabras, y no es un cumplido, y las torrijas 'a su manera' fueron la perfecta guinda del pastel. Todo apetece en El Rincón de Pepe porque hasta el servicio en sala no puede ser mejor.

Y es que mantener la denominación de 'clásico' no es fácil, pero ellos lo han conseguido año tras año sin importar el resto y por eso ahora brillan en su 95 aniversario. ¡Enhorabuena!

Información:

Magoga, plaza DR. Vicente García Marcos, 5, Cartagena, Murcia,

Reservas: 629 980 257

El Rincón de Pepe, calle Apóstoles, 34. Murcia.

Reservas: 610 99 99 99