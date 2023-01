Los mejores restaurantes chinos de Madrid en los que celebrar el Año Nuevo chino

No hay mejor excusa para conocer los mejores restaurantes chinos de Madrid que el inicio del año nuevo chino. Desde el próximo domingo 22 de enero hasta el 9 de febrero se celebra la llegada del Año Nuevo chino, la festividad tradicional más importantes para el país asiático. El Año del Conejo de Agua representa para la cultura china una época de cambios transcendentales debido a que este animal representa el transporte a la verdadera realidad de la vida.

Para celebrar todas las cosas buenas que nos tiene reservadas el nuevo año, te hemos preparado una lista con los mejores restaurantes chinos de Madrid.

Don Lay

Si hay un restaurante chino famoso en Madrid, ese es Don Lay (Calle de Castelló 117). Especializado en alta cocina cantonesa, son famosos sus laqueados de pato y cochinillo y sus dim sums, aunque por el Año Nuevo chino ofrecerá una selección de platos fuera de carta que estarán disponibles desde el 21 de enero hasta el 5 de febrero.

El restaurante que lidera Nieves Ye arrancará la fiesta con cuatro tipos de dim sums muy especiales, para continuar con el shao mai de bacalao; los goutie de cerdo, y para terminar, un rollito crujiente de erizo. Como principales, cazuela de cordero con fideos de soja, col china, guindilla, pimienta de Sichuan y setas o su particular versión del “mar y montaña”, un cabracho al vapor con lomo ibérico adobado en soja, oreja de madera, guindilla y pimienta de Sichuan. Y, para terminar, un trampantojo de zanahoria de masa de arroz glutinoso rellena de soja roja y marrón glasé acompañada de un refrescante helado de yogurt.

Shangrila Dimsum Bar

En la calle Leganitos 26, en el mismo espacio que el primer restaurante chino que abrió en Madrid en 1963, se encuentra Shangrila Dimsum Bar donde elaboran de manera tradicional, tal y como se comería en una casa china, el plato laqueado. Se degusta, como nos cuentan desde el restaurante, como manda la tradición, en rodajas, sobre una crepe china con salsa hoisin, cebolleta y pepino en tiras. Además, otra de sus especialidades son los dimsum (empanadillas de verduras, gambas, o carne de cerdo y ternera) y tallarines chinos con salsa de la casa, una de las recetas que hace la abuela de uno de los propietarios.

Hong Kong 70 in Chinatown

No hay mejor barrio para celebrar el año nuevo chino que Usera, donde se encuentra la mayor concentración de población asiática de Madrid y donde está ubicado Hong Kong 70 in Chinatown (Calle Nicolás Sánchez 11). Durante estos días, se podrán probar algunas de las especialidades de la carta de Hong Kong 70 in Chinatown como los dim sums, elaborados a diario por maestros obradores, quienes preparan la masa de colores con tintes vegetales y las rellenan con ingredientes como el cerdo caramelizado, las setas fungi o langostinos con espárragos, o sus asados, una representación de los verdaderos sabores chinos. Además el 4 y 5 de febrero Grupo Bellaciao, al que pertenece el restaurante, estará en Plaza España con un puesto de comida para llevar con sus tradicionales dim sums y sus asados al estilo Hong Kong 70.

Biáng Biáng Bar

Desde el 18 de enero hasta el 23 de enero, Biáng Biáng Bar, en la calle Pelayo, 8, propone un menú especial para celebrar Año del Conejo. Durante estos días se podrán degustar 8 platos de edición limitada que incluyen entrantes, platos principales y postre con opciones veganas y vegetarianas. Se trata de una propuesta fusión donde la cocina regional china se une con algunos de los mejores ingredientes españoles para celebrar el comienzo del Año del Conejo. Eso sí, y conocido como el templo de los noodles de Madrid, no puedes irte sin probar su especialidad, de los que han preparado cuatro nuevas combinaciones.

Shanghai Mama

Desde el 12 al 27 de enero en sus restaurantes de Cuzco y Las Tablas, Shanghai Mama celebra la llegada del año del conejo con un menú especial. Con dos entrantes, una selección especial de dim sums, cuatro principales a compartir y postre a elegir, los restaurantes traen un pedacito de China a Madrid. Además este menú participa en la VI Edición de "China Taste", el evento gastronómico desarrollado por la Embajada de la República Popular China, el Centro Cultural de China en Madrid, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, para festejar la llegada del año del Conejo.