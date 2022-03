Cinco imprescindibles para regalar al papá que le gusta ir a la última

El Día del Padre ya está casi aquí. Y como sabemos que has dejado el regalo para sorprender al tuyo para el último momento, te vamos a echar una mano para que ese día sea tan especial como siempre.

Si papá está al tanto de las últimas tendencias de moda, siempre va como un pincel (incluso para ir al gimnasio) y tiene un estilo propio que es la envidia de todas tus amigas… ¡Tu padre es todo un trendy!

Hemos seleccionado las mejores prendas (¡y el calzado ideal para patear la ciudad!) que no pueden faltar en su fondo de armario. Ropa versátil que podrá lucir en su día a día o combinar con otras prendas para un evento familiar o entre amigos.

Levi’s 501

Los vaqueros Levi's 501 son el modelo de pantalón más mítico de toda la historia de la moda. Han trascendido a la historia y han acompañado, desde hace décadas, a generaciones de todo el mundo.

La historia del 501 “no va solo de estilo duradero, va de originalidad, creatividad y expresión propia”. Este modelo “ha estado ahí durante toda la historia, vistiendo a todo el mundo, desde estrellas de cine hasta activistas por los derechos civiles”.

Acorde a su categoría, es un producto de calidad premium. Aunque tienen un precio algo más elevado en comparación con otros modelos del mercado, merece la pena. No solo porque te durarán más que otros vaqueros de otras marcas, sino porque nunca pasan de moda. ¡Y ahora están rebajados!

Tommy Hifilger

Las camisas son un básico, lo sabemos. Pero, ¿qué colores deben formar parte del armario de nuestro padre? Pues lo tenemos claro: azul y blanco. Con esta de la marca Tommy Hifilger (disponible en más colores) acertarás, ¡seguro!

Hecha con algodón orgánico (98%) y elastano (2%), ofrece un estilo desenfadado, moderno… sin dejar atrás lo más clásico. Es stretch fit, lo que quiere decir que se ajusta al cuerpo.

Adidas Stan Smith

La marca define este modelo como “un estilo legendario que nunca pasa de moda” y nosotros creemos que sí, porque combina con todo. Jeans, pantalones de vestir e incluso para estilos más informales.

Están fabricadas con Primegreen, una combinación de materiales reciclados. ¡Cuidan nuestro estilo… y el medio ambiente! Aunque la parte trasera (con el famosísimo logo de Adidas) está disponible en colores como azul, rojo o rosa, el verde que hemos elegido es el más característico de estas zapatillas que años después siguen siendo tendencia.

Lacoste

¿Sabías que fue el creador del primer polo en 1933? Lacoste se ha impuesto como una de las marcas de lujo casual que “combina elegancia con la francesa y libertad de movimiento, heredada de sus orígenes deportivos”. Y como una camiseta no puede (y tampoco debe) faltar en el armario de tu papá, tenemos el mejor modelo.

Se trata de esta camiseta, en color blanco, y con el archiconocido logo de la marca en la parte izquierda. Con cuello redondo y fabricado en un 97% de algodón, es de manga corta. Se puede combinar con una sudadera para ir a practicar deporte o añadir una camisa abierta para darle un toque más informal a cualquier look.

The North Face

Y si papá es un aficionado al deporte, no puede faltar este regalo: un forro polar de la marca The North Face para que no pase frío de camino a casa. Este modelo, que pertenece a la gama Cap Rock, es cálido y flexible. Está diseñado para la intemperie con la tecnología Never Stop Exploring.

Disponible en verde o negro, es un producto que tampoco pasa nunca de moda. El cierre es de cremallera.